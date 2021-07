Crise en Afghanistan : la Grande-Bretagne doit évacuer le personnel de son ambassade à Kaboul face à l’avancée des talibans | Royaume-Uni | Nouvelles

Joe Biden explique pourquoi les États-Unis ont envahi l’Afghanistan

Le Royaume-Uni laisse derrière lui un contingent de 100 soldats pour protéger le complexe et d’autres efforts diplomatiques dans la ville tandis que la majorité de ses soldats partent avec les forces de la coalition. Mais alors que les talibans continuent de gagner plus de territoire et de resserrer leur emprise sur le pays déchiré par la guerre, Anders Corr a fait valoir qu’il ne suffisait tout simplement pas de protéger le personnel, compte tenu de la situation précaire.

M. Corr, éditeur du Journal of Political Risk et directeur de Corr Analytics, a insisté sur le fait qu’une situation “très désordonnée et très violente” se déroulerait à Kaboul si les talibans prenaient le contrôle de la ville, ce qui, selon lui, semble de plus en plus probable.

Il a déclaré à Express.co.uk: “Je pense qu’ils devraient probablement se retirer [embassy staff] avec les troupes américaines et alliées.

“Si vous n’avez pas les troupes là-bas pour vous protéger, vous devez vous retirer puis négocier avec les talibans pour réinsérer votre personnel diplomatique et une fois que vous serez invité à nouveau par les talibans, ce qu’ils feront parce qu’ils veulent pour s’engager avec l’Occident, le Japon et l’Inde, ils inviteront des diplomates à nouveau.

“C’est une période très dangereuse pour être à Kaboul maintenant parce que les combattants de niveau inférieur prendront probablement d’assaut la capitale et si vous êtes là quand ces gars se présentent, il n’y a aucun commandement et contrôle de la part des hauts dirigeants talibans, ni de diplomates ni du gouvernement afghan. les fonctionnaires risquent leur vie.”

Un combattant afghan anti-taliban tire à la mitrailleuse lors d’une fusillade avec les djihadistes (Image : GETTY)

Les forces gouvernementales afghanes se battent avec acharnement pour empêcher les talibans de revenir au pouvoir (Image : GETTY)

Il a ajouté : “Je ne vois pas vraiment que les forces de sécurité afghanes seront d’une aide pendant longtemps.”

Kaboul, qui compte 4,4 millions d’habitants, a été cette semaine la cible d’attaques à la roquette Katyusha.

Cependant, c’est l’État islamique, et non les talibans, qui a revendiqué les tirs d’armes en direction du palais présidentiel alors que le président Ashraf Ghani organisait des prières en plein air pour marquer la fête musulmane de l’Aïd.

Personne n’a été blessé mais l’attaque a mis en lumière la vulnérabilité du palais, qui est situé au milieu d’une soi-disant zone verte fortifiée de murs géants en ciment et entourée de barbelés.

Un soldat britannique en patrouille en Afghanistan (Image : GETTY)

L’ancien président afghan Hamid Karzai a tenté de blâmer les États-Unis et leurs alliés pour l’émergence de l’EI en Afghanistan, déclarant : « Il est apparu pendant la présence américaine en Afghanistan au nom de [the] lutte contre l’extrémisme et le terrorisme.”

Il a ajouté : « Ils ont donc échoué. Si Daech [ISIS] a émergé en Afghanistan de ses propres moyens, de sa propre idéologie, et pour quelque raison que ce soit pendant la présence des États-Unis et de leurs alliés occidentaux et de l’OTAN en Afghanistan, alors cette mission a échoué.”

M. Corr a mis en garde contre une situation de plus en plus volatile se développant alors que des chefs de guerre indépendants et différentes factions terroristes se battent pour le contrôle des villes afghanes.

Il a prédit une lutte brutale pour le pouvoir alors que les 38 millions de personnes en Afghanistan sont livrées à leur propre sort 20 ans après l’invasion par les troupes américaines.

Les troupes britanniques se seront retirées d’Afghanistan d’ici la fin août (Image: GETTY)

Une famille afghane déplacée s’abrite dans une tente (Image : GETTY)

Il a expliqué : « La façon dont c’est actuellement mis en place, je pense que la probabilité d’une guerre civile est très élevée et ce n’est pas quelque chose que quiconque devrait avoir à endurer.

« Vous aurez certainement des seigneurs de guerre émergents et les seigneurs de guerre du nord prétendront qu’ils sont le gouvernement légitime.

“Les talibans prétendront qu’ils sont le gouvernement légitime et il y aura une guerre.

« Les talibans sont capables de regrouper leurs forces en très grands groupes parce qu’ils ne s’inquiéteront pas des frappes aériennes et pourront donc beaucoup plus facilement prendre des emplacements comme les postes frontaliers, les centres de district, les centres de province et finalement Kaboul lui-même.

Des troupes britanniques en patrouille en Afghanistan (Image : GETTY)

“Donc, vous voyez déjà l’entourage de Kaboul, l’entourage des capitales provinciales, des capitales de district, et cela ne fera qu’augmenter avec le temps.”

L’armée afghane révise sa stratégie de guerre contre les talibans pour concentrer ses forces autour des zones les plus critiques comme Kaboul et d’autres grandes villes, les postes frontaliers et les infrastructures vitales, ont déclaré des responsables afghans et américains.

Ils ont admis que la stratégie céderait inévitablement du territoire aux talibans, mais ont fait valoir qu’il s’agissait d’une nécessité militaire alors que les troupes afghanes débordées tentent de repousser les djihadistes qui se disputent le contrôle des capitales provinciales.

S’emparer de villes clés donnerait au groupe terroriste un coup de pouce majeur et fracturerait profondément le pays.

Un soldat britannique en Afghanistan se repose (Image : GETTY)

La consolidation des forces a été publiquement reconnue mais n’a pas été rapportée avec autant de détails auparavant.

Le président américain Joe Biden a déclaré que toutes les troupes américaines se seraient retirées d’Afghanistan d’ici le 31 août.

Les talibans ont mis en garde la Turquie contre le prolongement de sa présence dans le pays au-delà de la date limite.

Le ministère de la Défense a été contacté pour des commentaires sur la sécurité du personnel de l’ambassade britannique à Kaboul.