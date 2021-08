Crise en Afghanistan : les Britanniques à Kaboul font craindre “La plus grande crise d’otages jamais vue !” | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Le député conservateur a exprimé de sérieuses inquiétudes quant au nombre de personnes éligibles incapables de quitter l’Afghanistan en toute sécurité. M. Tugendhat a averti que le gouvernement britannique pourrait se retrouver face à une crise d’otages plus importante que jamais si un moyen de sauver les réfugiés éligibles n’était pas trouvé. Il a déclaré à Sky News que les anciens alliés du Royaume-Uni et de l’OTAN dans le comté étaient désormais “à juste titre … littéralement dans la peur pour leur vie”, à cause des talibans.

M. Tugendhat a déclaré à Sky News: “Il est possible que nous nous retrouvions avec la plus grande crise d’otages que le Royaume-Uni ait jamais connue.

« Plus de 3 000 personnes ayant droit se trouveraient en Afghanistan au début du processus.

“Je ne sais pas combien c’est maintenant, mais nous allons poser des questions à ce sujet.

“Et nous chercherons à voir ce que cela signifie pour faire sortir les citoyens britanniques, ce que cela signifie pour faire sortir les personnes ayant droit et protéger ces personnes qui, à juste titre, craignent littéralement pour leur vie.”

Le secrétaire à la Défense Ben Wallace a averti que la situation en Afghanistan deviendrait probablement plus « volatile » à mesure que les troupes britanniques et américaines se retireraient.

Le ministre conservateur s’exprimait sur BBC Breakfast à la suite de l’attaque terroriste brutale à l’aéroport de Kaboul, revendiquée par l’Etat islamique, qui a tué au moins 90 Afghans et 13 Marines américains.

M. Wallace a déclaré à BBC Breakfast: “Nous avons toujours pensé qu’il y aurait un risque que les choses s’intensifient à mesure que nous partons en termes généraux.

“Quelqu’un voulait prétendre qu’ils nous avaient tous mis dehors, quelqu’un aurait voulu attirer l’attention des médias.

“C’est pourquoi nos troupes sont sur une alerte plus élevée.

“Mais cela a toujours été un endroit très dangereux parallèlement à une crise humanitaire.”

ISIS-K, un front régional de Daech, a revendiqué les attentats qui, selon le groupe, visaient “les traducteurs et les collaborateurs de l’armée américaine”.

Pendant ce temps, le président américain Joe Biden s’est engagé à “traquer” les responsables.