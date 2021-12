Mardi, l’institut Ifo a réduit les prévisions de croissance de l’Allemagne pour l’année prochaine. L’institut s’attend à ce que la plus grande économie de l’UE se contracte de 0,5% en glissement trimestriel au cours des trois derniers mois de cette année et stagne au cours des trois premiers mois de l’année prochaine.

Couplée à la flambée actuelle des prix globaux, l’Allemagne est maintenant confrontée à plusieurs mois d’hiver de croissance nulle et d’inflation inhabituellement élevée, une combinaison décrite par les économistes comme une « stagflation ».

Pour 2022 dans son ensemble, l’Ifo a réduit ses prévisions de croissance économique à 3,7% contre 5,1% prévu en septembre – et a également confirmé ses prévisions déjà réduites de 2,5% pour cette année.

Pour 2023, il a relevé ses prévisions de croissance à 2,9% contre 1,5%.

L’économiste en chef de l’Ifo, Timo Wollmershaeuser, a déclaré: « La forte reprise initialement attendue pour 2022 sera encore repoussée. »

Les sombres perspectives ont été partagées par le ministère de l’Économie, qui a déclaré mardi dans son rapport mensuel que le gouvernement s’attendait à une production économique « plutôt faible » au dernier trimestre de l’année.

L’activité dans le secteur des services va probablement ralentir alors que l’Allemagne est confrontée à de nouvelles restrictions visant à briser sa quatrième vague d’infections au COVID, tandis que les goulots d’étranglement pour les puces électroniques, en particulier dans l’industrie automobile, paralysent la fabrication, a déclaré le ministère.

Cependant, compte tenu du carnet de commandes élevé, le ministère avait des perspectives positives pour les exportations allemandes.

Le taux d’inflation devrait encore augmenter à court terme, réduisant le pouvoir d’achat des consommateurs allemands compte tenu de la faible croissance des salaires jusqu’à présent.

L’Ifo s’attend à ce que l’indice national des prix à la consommation (IPC) augmente de 3,1% cette année et de 3,3% l’année prochaine – deux taux nettement supérieurs à l’objectif de stabilité des prix de la Banque centrale européenne de 2% pour l’ensemble de la zone euro.

M. Wollmershaeuser a déclaré: « La hausse des coûts associée aux goulots d’étranglement de livraison joue un rôle moteur, tout comme l’ajustement retardé à l’augmentation des prix de l’énergie et des matières premières. »

En 2023, Ifo s’attend à ce que le taux d’inflation ralentisse à 1,8 %.

Le président de l’Ifo, Clemens Fuest, a appelé la BCE à annoncer la fin de son programme d’achat d’urgence en cas de pandémie (PEPP) lors de sa réunion ordinaire de jeudi.

M. Fuest a déclaré: « Nous avons des signaux très forts de la part des entreprises que des augmentations de prix importantes sont imminentes. »

Les principales banques centrales se réunissent cette semaine pour évaluer les risques de la nouvelle variante Omicron du coronavirus alors même qu’elles envisagent de réduire les mesures d’urgence mises en place il y a près de deux ans pour lutter contre le bilan économique de la pandémie.

L’acte d’équilibrage mondial commence mardi lorsque la Réserve fédérale se réunit pour sa dernière réunion de deux jours, et comprend de nouvelles déclarations de politique monétaire de la banque centrale américaine mercredi, de la Banque centrale européenne et de la Banque d’Angleterre jeudi, et de la Banque du Japon le vendredi.

Tous sont confrontés à une version du même dilemme – la nécessité de se prémunir contre l’inflation et de mettre fin à l’ère actuelle de taux d’intérêt bas et d’achats d’actifs de la banque centrale est-elle plus urgente que la menace économique posée par la nouvelle variante – mais leurs approches différentes pourraient rendre pendant une année tumultueuse.

L’inflation, les marchés du travail et le lien entre le virus et les performances économiques se comportent différemment dans les grandes économies, créant un fossé potentiellement important sur la façon dont les banques centrales gèrent la prochaine étape de la pandémie. Cela contraste avec la vague de soutien synchronisée et massive approuvée au début de la crise sanitaire au printemps 2020.

La Banque d’Angleterre avait semblé récemment sur le point d’augmenter les taux d’intérêt en raison d’une inflation élevée, mais les décideurs ont été détournés par la propagation rapide d’Omicron et l’imposition de nouvelles restrictions dans le pays. On s’attend désormais à ce qu’ils maintiennent la ligne sur les coûts d’emprunt lors de leur réunion de cette semaine pour rappeler le rôle toujours déterminant de la pandémie.

La BCE devrait continuer, et la Banque du Japon peut-être commencer, à réduire certains achats d’obligations pandémiques à la marge, des mesures timides reflétant la baisse de l’inflation et des rebonds économiques moins importants dans la zone euro et au Japon. Les augmentations des taux d’intérêt pour les deux sont probablement loin.

Dans le cas de la BCE, elle doit également être consciente des différences majeures à l’intérieur du bloc pour lequel elle définit la politique. Tout retrait important du soutien en cas de crise pourrait avoir des conséquences indésirables, par exemple, pour la durabilité de l’endettement élevé dans des économies telles que l’Italie.

Reportage supplémentaire par Monika Pallenberg