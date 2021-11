Crise énergétique alors que deux millions de foyers sont contraints de trouver de nouveaux fournisseurs après l’effondrement des entreprises | Royaume-Uni | Nouvelles

Cela survient alors que près de deux douzaines d’entreprises se sont effondrées depuis le début de la crise en août. En conséquence, un total de 2 076 800 clients nationaux ont été contraints de changer de fournisseur de gaz, selon les récents chiffres de l’Ofgem analysés par l’i-Paper. Pendant ce temps, 58 300 utilisateurs non domestiques se sont trouvés dans la même situation.

La crise a été déclenchée par une flambée des prix de gros du gaz plus tôt cette année, qui a laissé les entreprises en difficulté pour se le permettre, car le plafonnement des prix de l’énergie à la consommation les a empêchés de répercuter la hausse des coûts.

Les changements chaotiques vers de nouveaux fournisseurs d’énergie, choisis par le régulateur Ofgem, ont souvent entraîné une augmentation des factures de gaz et d’électricité, tandis que dans certains cas, les clients se retrouvent sans nouveau fournisseur pendant des semaines.

David Duckworth, fondateur de Rowan Energy, a averti que de nombreuses autres entreprises subiraient le même sort.

S’adressant à l’i-Paper, il a déclaré : « Les entreprises qui fonctionnent à perte ne peuvent pas le faire pendant de longues périodes.

« À moins que le gouvernement et les régulateurs ne trouvent une solution aux problèmes d’approvisionnement en gaz au Royaume-Uni, nous allons voir de plus en plus de ces petites entreprises faire faillite, emportant le marché de l’énergie concurrentiel et équitable, entraînant finalement une augmentation des factures d’énergie. »

Plus tôt cette semaine, deux autres entreprises – Neon Reef et Social Energy – se sont toutes deux effondrées.

Pour aggraver les choses, de nombreux clients d’entreprises qui revendiquent des références écologiques, comme Pure Planet et Green, sont automatiquement passés à Shell Energy, une filiale du géant pétrolier multinational.

Environ 536 000 clients de cinq fournisseurs différents avec des références durables sont passés à Shell.

239 000 clients ont vu leur fournisseur d’énergie passer à E.ON, tandis que 459 700 clients sont passés à British Gas.

Malgré le fait que les clients peuvent quitter leur « fournisseur de dernier recours » sans frais de sortie, le changement sur le marché actuel est susceptible de leur laisser des factures d’énergie encore plus élevées, ont averti les experts en comparaison de prix.

L’escalade de la crise survient alors que nous entrons dans les mois d’hiver, exacerbant les impacts de la précarité énergétique.

Peter Smith, de National Energy Action, a déclaré que les « consommateurs vulnérables », tels que ceux qui bénéficient du crédit universel, sont en danger.

Il a déclaré : « Des problèmes de compatibilité avec la carte de recharge de leur nouveau fournisseur peuvent survenir, ce qui leur fait risquer de perdre leur approvisionnement. Quatre demandeurs de crédit universel sur 10 utilisent des compteurs à prépaiement, de sorte que certains des plus vulnérables pourraient être touchés par ce problème.

«Nous avons également des inquiétudes concernant ceux qui sont sur des plans de remboursement de la dette et si ceux-ci sont reportés sur le nouveau fournisseur.

« Nous voulons que l’Ofgem s’assure que les consommateurs vulnérables ne soient pas mis en danger lorsque leur fournisseur fait défaut et qu’il offre une protection plus profonde aux consommateurs à faible revenu. »

Pendant ce temps, le coordinateur de la End Fuel Poverty Coalition, Simon Francis, a déclaré : « Tout effondrement d’un fournisseur d’énergie réduit le choix des consommateurs et laisse le public entre les mains d’un groupe d’entreprises de plus en plus restreint.

« Avec moins de concurrence et moins de possibilité pour les consommateurs de changer, les prix de l’énergie vont augmenter et le nombre de précarité énergétique va augmenter.

« Le système actuel est en panne et le gouvernement doit apporter beaucoup plus de soutien aux personnes confrontées à la précarité énergétique cet hiver. »

Un porte-parole de l’Ofgem a déclaré : « Nous savons que c’est une période inquiétante pour de nombreuses personnes. Le plafonnement des prix de l’énergie couvre environ 15 millions de foyers et garantira que les consommateurs ne paient pas plus que ce qui est absolument nécessaire cet hiver.

« Tout client soucieux de payer sa facture d’énergie doit contacter son fournisseur pour accéder à la gamme d’assistance disponible. »