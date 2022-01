Crise énergétique au Royaume-Uni : des millions à geler au lieu de débourser 360 £ de plus sur les factures | Sciences | Des nouvelles

Cela survient alors que les craintes d’une augmentation des factures ont grimpé en flèche après l’émergence des craintes d’un plafonnement des prix de l’énergie. Cela verrait le tarif minimum et le fournisseur d’énergie de leur client monter en flèche à 2000 £ en avril. Mais les factures ont déjà commencé à augmenter pour des millions. En octobre 2021, une augmentation du plafond des prix de l’énergie a fait grimper les factures de 139 £.

Et maintenant que les gens sont coincés à la maison en raison de la pandémie, les gens craignent de devoir dépenser encore plus pour leurs factures d’énergie pendant un hiver froid.

Les recherches d’Electric Radiators Direct ont découvert que le travail à domicile pouvait coûter aux employés britanniques près de 30 £ de plus par mois que les trajets domicile-travail, et 360 £ par an.

Leur enquête a également révélé que plus d’un employé britannique sur cinq a déclaré qu’il n’allumerait pas le chauffage tout en travaillant à domicile cet hiver en raison de ces coûts supplémentaires.

Près de la moitié ont déclaré qu’ils seraient plus attentifs à leur consommation globale d’énergie.

Et près d’un cinquième ont déclaré qu’ils investiraient dans des solutions de chauffage intelligentes pour mieux surveiller la consommation d’énergie cet hiver.

Les employés du Sud-Est s’inquiètent le plus de leur consommation d’énergie en hiver lorsqu’ils travaillent à domicile.

Plus de la moitié des personnes interrogées ont déclaré qu’elles seraient plus conscientes de la quantité qu’elles consomment.

Environ la moitié des répondants du Sud-Ouest ont également déclaré cela, tout comme les répondants écossais.

Actuellement, les Britanniques peuvent demander au gouvernement un allégement fiscal de 6 £ par semaine sur les dépenses d’emploi, qui comprend les coûts de gaz et d’électricité tout en travaillant à domicile.

Mais même en tenant compte de cela, les déplacements s’avéreraient toujours moins chers pour certains.

Commentant les résultats, Stephen Hankinson, directeur général d’Electric Radiators Direct, a déclaré: «Nos données ont montré que la hausse des prix de l’énergie poussera la majorité de la nation à être plus attentive à sa consommation globale, tandis que certains chercheront à investir dans des technologies intelligentes. solutions de chauffage.

« Bien qu’il soit presque inévitable que la crise énergétique actuelle ait un impact sur nous et nos factures dans une certaine mesure, il existe plusieurs façons de réduire les coûts et d’économiser de l’énergie tout en travaillant à domicile, ce qui est bon pour notre planète et nos portefeuilles.

« Par exemple, les solutions de chauffage électrique intelligentes vous permettent de contrôler les températures et de vous assurer que les pièces inutilisées ne sont pas chauffées inutilement, tandis que certaines vous permettent même d’accéder à vos statistiques de consommation d’énergie via une application, afin que vous puissiez garder un œil sur l’utilisation et savoir exactement comment beaucoup d’argent sort.

« Bien que cela soit plus difficile à faire avec le gaz car il utilise principalement un contrôle centralisé, ce qui signifie que tous vos radiateurs sont gérés collectivement, choisir une température de thermostat plus basse qui reste confortable peut être un bon moyen de réduire les coûts. »

Le gouvernement a également cherché d’autres moyens de réduire les prix de l’énergie.

Au moins 20 membres du Parti conservateur ont appelé le Premier ministre à réduire la TVA sur les factures d’énergie.

C’était une promesse que Boris Johnson avait faite lors de la campagne référendaire du Brexit en 2016.

La TVA est prélevée à 5 pour cent sur les factures d’énergie.

Mais voilà, le Premier ministre a écarté cette mesure.

Il a déclaré lors d’une conférence de presse télévisée à Downing Street : « L’argument est que c’est un instrument contondant et la difficulté est que vous finissez par réduire les factures de beaucoup de gens qui n’ont peut-être pas besoin du soutien de la manière tout à fait directe dont nous avons besoin. pour le donner. Nous devons aider le plus les personnes en situation de précarité énergétique. »