Crise énergétique de Biden : une offre réduite et des prix en hausse secouent l’Amérique à la maison et sur la scène mondiale

Les experts disent à Just the News qu’une crise énergétique causée par la diminution des approvisionnements nationaux et la hausse des prix se poursuivra et affectera tout, du coût des repas à table aux événements géopolitiques ayant une incidence sur la sécurité nationale.

Peter Navarro, ancien directeur de la politique commerciale et manufacturière de Trump à la Maison Blanche, a déclaré au rédacteur en chef de Just the News, John Solomon, dans un rapport spécial avec Real America’s Voice, que malgré l’utilisation d’environ « 2 millions de barils de pétrole par jour de moins qu’avant à la pandémie », l’Amérique ne peut pas répondre à la demande.

La raison en est « une réduction dramatique de la production induite par la politique », a déclaré Navarro, se référant aux politiques énergétiques de l’administration Biden.

Le président Biden a signé un décret interdisant la location de pétrole sur les terres fédérales, ce qui, a déclaré Navarro, est illégal et perdra devant les tribunaux. Ensuite, lorsque le président recommencera à louer, l’administration « fixera les prix et les conditions de manière si défavorable que les compagnies pétrolières ne voudront vraiment pas acheter les contrats de location », a-t-il déclaré.

Le secrétaire à l’Intérieur de l’administration Trump, David Bernhardt, a déclaré que « l’administration Biden, dès le premier jour, a lancé un effort agressif pour menacer la production actuelle de ressources énergétiques et nuire à la production future de ces ressources ».

En plus d’interdire les baux pétroliers sur les terres fédérales, Biden a arrêté la construction du pipeline Keystone XL, a noté Bernhardt.

Alors que l’ancien président Trump avait libéré les États-Unis de la dépendance de l’OPEP pour le pétrole, l’administration Biden « dépend du Moyen-Orient pour l’approvisionnement en énergie, ce qui nuit à notre sécurité économique et à notre sécurité nationale », a déclaré Bernhardt.

La stratégie énergétique de l’administration Biden est « d’augmenter le coût de l’énergie », a déclaré le sénateur Ron Johnson (R-Wisc.). « C’est leur politique. Ils n’aiment pas les combustibles fossiles, ils ne veulent pas que l’Amérique en fasse des forages. Ainsi, lorsque les prix du gaz sont élevés et leur causent des souffrances politiques, ils supplient les Saoudiens de forer pour combler le déficit de la production américaine.

«Nous sommes devenus indépendants de l’énergie, et la première chose que Joe Biden a faite a été de détruire cette indépendance. Donc non, c’est leur politique — c’est le résultat exact qu’ils veulent. Ils ne peuvent pas être honnêtes à ce sujet, mais ils obtiennent exactement ce qu’ils veulent — des prix de l’énergie plus élevés, des prix de l’essence plus élevés.

« Lorsque vous augmentez le coût de l’énergie, vous augmentez le coût de chaque bien, qu’il s’agisse, vous savez, de plastiques à base de pétrole ou de gaz, ou de tout type de carburant carboné, ou simplement de transport de tout autre bien. Tout cela conduit à des prix plus élevés. Mais c’est exactement ce qu’ils veulent. Ils ne seront tout simplement pas honnêtes à ce sujet. Les médias ne seront pas non plus honnêtes à ce sujet. »

Faisant référence à la crise frontalière et au retrait américain d’Afghanistan, Johnson a ajouté : « Notre plus grand risque est le fait que quoi que fasse Biden, cela affaiblit l’Amérique ».

Le procureur général du Montana, Austin Knudsen, a déclaré que l’agriculture de son État était affectée négativement par la hausse des prix de l’énergie, car le coût du carburant et des engrais augmentent en conséquence. Le gaz naturel est utilisé pour fabriquer de l’azote pour les engrais.

« Ici, dans le Montana, on nous dit cet hiver de s’attendre à une augmentation du prix du gaz naturel de 50 à 60 % – cela s’applique également aux agriculteurs », a déclaré Knudsen. « Et cela s’applique à la chaîne d’approvisionnement en engrais. Et cela va vraiment nuire à l’agriculture du Montana et à l’agriculture nationale. Et cela va affecter le prix que vous payez finalement pour une miche de pain à l’épicerie.

Le pipeline Keystone XL que Biden a annulé allait rapporter des recettes fiscales foncières à l’État et créer plus de 4 000 emplois, a expliqué Knudsen. Maintenant, déplore-t-il, le pipeline est retiré du sol.

« Malheureusement, cette entreprise s’est complètement éloignée de ce projet », a-t-il déclaré.

La crise énergétique rend également l’Amérique plus vulnérable à ses ennemis, a averti Knudsen.

« [W]Nous sommes actuellement dans une situation où l’administration Biden a étouffé notre propre production nationale de pétrole et de gaz naturel », a-t-il déclaré. « Et nous demandons maintenant littéralement à nos ennemis, aux pays qui nous haïssent – ​​nous haïssent ouvertement – » S’il vous plaît, monsieur, pouvons-nous en avoir plus ? S’il vous plaît, ouvrez vos robinets et vendez-nous plus de votre huile.

«Cela nous met simplement dans une position très difficile, juste stratégiquement. Je ne suis pas un génie militaire, mais il ne faut pas un diplôme du War College pour comprendre que vous financez nos ennemis et demandez à nos ennemis une ressource stratégique dont ils savent que nous avons besoin, car nous ne la produisons pas ici au niveau national.