Crise énergétique : un graphique accablant montre que les factures devraient augmenter de 60 % en seulement 18 mois | Politique | Nouvelles

Les ministres sont confrontés à une pression croissante pour trouver une solution à la crise du coût de la vie qui frappe la Grande-Bretagne. En plus de la hausse de l’inflation, de la fin du régime de congé et de la suppression de la hausse temporaire du crédit universel, une hausse des prix de l’énergie signifie que les Britanniques sont confrontés à un hiver difficile.

Le secrétaire aux Affaires et à l’Énergie, Kwasi Kwarteng, tient des réunions régulières avec les dirigeants de l’industrie pour essayer de trouver une solution à la crise des prix de l’énergie.

Les prix de gros mondiaux de l’énergie ont grimpé en flèche ces dernières semaines, entraînant l’effondrement d’un certain nombre de petits fournisseurs.

Le plafonnement des prix introduit en 2019 signifie que les fournisseurs nationaux sont actuellement contraints de fournir de l’énergie à un tarif inférieur à celui qu’il leur en coûte d’acheter.

Le plafonnement des prix a été promulgué par le gouvernement de Theresa May dans le but de protéger les clients contre l’exploitation par les sociétés énergétiques par le biais de tarifs élevés.

LIRE LA SUITE: Des milliers de personnes en danger alors qu’UNE AUTRE entreprise énergétique fait faillite

Les prix de gros du gaz des six mois précédents sont utilisés pour déterminer le niveau du plafond.

Cela signifie que depuis le début de ce mois, les ménages étaient confrontés à un plafond record de 1 277 £ par an.

Cependant, comme le prix du gaz de gros continue d’augmenter fortement, une nouvelle augmentation est attendue au printemps prochain.

Le cabinet de recherche Cornwall Insight estime que le régulateur du secteur, Ofgem, augmentera le plafond jusqu’à 1 660 £.

Le graphique ci-dessous montre comment l’augmentation estimée représentera une augmentation époustouflante de plus de 60% en seulement 18 mois.

À l’été 2020, le plafond a été placé à son taux le plus bas jamais enregistré à 1 042 £ par an.

LIRE LA SUITE: ‘Weatherman’ Kwasi Kwarteng dit qu’un hiver doux pourrait fixer les prix du gaz

Depuis le 12 septembre, les sociétés énergétiques ont fait faillite en raison de l’augmentation des coûts.

Cela signifie qu’environ deux millions de foyers ont été contraints de déménager dans de nouvelles entreprises par l’intermédiaire du fournisseur de dernier recours.

Le Royaume-Uni n’est pas le seul pays aux prises avec le coût de l’énergie.

De nombreux pays d’Europe souffrent également du prix élevé d’achat.

Le ministère des Affaires, de l’Énergie et de la Stratégie industrielle a déclaré que les ministres et les responsables s’engagent avec l’industrie « pour mieux comprendre et aider à atténuer les impacts des prix mondiaux élevés du gaz ».

Les travaillistes ont accusé le gouvernement de « se cacher » sur la question et de ne pas maîtriser la situation.

Sir Keir Starmer a déclaré: « Ils ont mis leur absence.

« Alors que d’autres pays se mobilisent et agissent, le Royaume-Uni reste en retrait avec une complaisance stupéfiante. »