Crise évitée à NI après un accord de fin de soirée sur la langue irlandaise

La crise du partage du pouvoir en Irlande du Nord semble avoir été évitée après qu’un accord tard dans la nuit sur les lois sur la langue irlandaise a ouvert la voie à la nomination des dirigeants de Stormont.

Une annonce après minuit du gouvernement britannique s’engageant à adopter les lois bloquées à Westminster à l’automne, si elles ne sont pas déplacées à l’Assemblée de Stormont dans l’intervalle, a suffi à convaincre le Sinn Fein d’abandonner sa menace de ne pas nommer de député. Ministre en tant que chef conjoint de l’exécutif déconcentré.

Le développement est intervenu après une nuit de pourparlers intensifs impliquant le secrétaire d’Irlande du Nord Brandon Lewis et les délégations du DUP et du Sinn Fein à Belfast.

Le Sinn Fein nommera O'Neill alors que le Royaume-Uni fait vœu de langue irlandaise

S’adressant aux médias devant Stormont House vers 1 heure du matin, M. Lewis a déclaré que les deux parties avaient convenu de reconstituer l’exécutif en nommant aux postes de premier et de vice-premiers ministres plus tard jeudi.

Si les nominations se déroulent jeudi, l’exécutif pourra tenir une réunion prévue plus tard dans la journée pour décider des derniers assouplissements pandémiques pour l’Irlande du Nord.

M. Lewis a déclaré qu’il préférait toujours que les lois linguistiques soient présentées à l’Assemblée par l’exécutif, comme prévu à l’origine dans l’accord de la nouvelle décennie 2020 (NDNA) qui rétablit le partage du pouvoir.

« Je suis déçu qu’il n’ait pas encore présenté ce projet de loi à l’Assemblée », a-t-il déclaré.

«Cependant, à la suite de mes négociations intensives avec les parties au cours des derniers jours, je peux confirmer que si l’exécutif n’a pas fait progresser la législation d’ici la fin septembre, le gouvernement britannique fera adopter la législation par le Parlement à Westminster. Si cela devient nécessaire, nous présenterons une législation en octobre 2021. »

Il a ajouté: «Je m’attends maintenant à ce que le DUP et le Sinn Fein nomment un premier et un vice-premier ministre à l’Assemblée dès que possible aujourd’hui.

« Ils m’ont confirmé qu’ils le feraient, reflétant leurs engagements durables envers tous les aspects de l’accord NDNA.

“Cela permettra à l’exécutif de se concentrer à nouveau sur les problèmes qui comptent vraiment pour la population d’Irlande du Nord, des problèmes tels que les soins de santé, le logement, l’éducation et l’emploi.”

Un bras de fer entre les deux principaux partis de l’exécutif sur l’épineuse question linguistique menaçait l’avenir des institutions fragiles de Belfast.

La question a atteint son paroxysme cette semaine à la suite du processus requis pour reconstituer l’exécutif à la suite de la démission de la chef de file du DUP, Arlene Foster, en tant que Premier ministre.

Edwin Poots annonce l'équipe ministérielle

La nature conjointe du poste que Mme Foster partageait avec la vice-première ministre Michelle O’Neill signifiait que son départ déclenchait automatiquement la destitution de Mme O’Neill de son poste, car l’une ne peut occuper un poste sans l’autre.

Afin de former un exécutif fonctionnel et d’éviter une élection anticipée de l’Assemblée, les deux rôles doivent être remplis avant la date limite de lundi prochain à 13 heures.

Alors que le DUP était sur le point de nommer le député de Lagan Valley Paul Givan au poste de premier ministre, le Sinn Fein avait clairement indiqué qu’il ne renommerait pas Mme O’Neill tant qu’il n’aurait pas reçu l’assurance du DUP qu’il poursuivrait les lois sur la langue irlandaise longtemps retardées. .

La législation, qui comprend la création de commissaires irlandais et écossais d’Ulster et la création d’un bureau pour l’identité et l’expression culturelle, est un engagement non tenu dans le cadre de l’accord NDNA 2020.

Alors que le nouveau chef du DUP, Edwin Poots, qui a succédé à Mme Foster, s’était engagé à mettre en œuvre tous les aspects en suspens de la NDNA, il a refusé de donner au Sinn Fein une assurance spécifique qu’il avancerait sur les lois linguistiques dans le mandat actuel de l’Assemblée, une demande clé de le parti républicain.

Au milieu du différend, plus tôt cette semaine, le Sinn Fein a demandé au gouvernement britannique d’intervenir et de déplacer la législation à Westminster à la place. Le DUP avait mis en garde M. Lewis contre une telle mesure, la qualifiant de dépassement de la décentralisation.

Cependant, aux premières heures de jeudi, le secrétaire d’État a annoncé que le gouvernement déposerait la législation linguistique à Westminster en octobre si Stormont ne l’avait pas fait d’ici la fin septembre.

Saluant cette décision, Mme McDonald a déclaré que l’intervention de M. Lewis était le “seul moyen viable” de sortir de l’impasse. Elle a confirmé que le parti renommerait Mme O’Neill plus tard jeudi.

“Cette question des droits linguistiques est une saga de longue date”, a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse après 1 heure du matin sur le domaine de Stormont.

« Depuis très longtemps, la DUP a cherché à frustrer ces droits.

« C’est très malheureux, c’est aussi inacceptable. Et ce soir, nous avons franchi l’impasse de l’obstructionnisme du DUP.

« Ce n’est pas seulement important pour les locuteurs irlandais, c’est important pour toute la société, car bien sûr, le partage du pouvoir est fondamentalement basé sur l’inclusion, la reconnaissance et le respect.

« Nous sommes également heureux de dire à la suite de l’accord conclu maintenant avec le gouvernement britannique que nous nommerons Michelle O’Neill pour reprendre ses fonctions de vice-Premier ministre, et nous travaillerons très dur, nous reprendrons nos travaux sur le Exécutif à cinq partis.

M. Poots et M. Givan ont quitté Stormont House plus tôt mercredi soir et n’ont fait aucun commentaire aux médias lors de leur sortie.