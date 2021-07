Crise frontalière : la législation vise à aider les éleveurs à souffrir des dommages causés aux biens des immigrants illégaux

in

D’ABORD SUR FOX : Brent Smith voit de première main comment les immigrants illégaux ont fait des ravages sur les éleveurs et les agriculteurs situés le long de la frontière américano-mexicaine, des dommages matériels réguliers à la peur constante de sortir la nuit.

Smith, l’avocat du comté de Kinney au Texas, a déclaré qu’il poursuivait une légère augmentation des cas d’intrusion par des immigrants sans papiers essayant d’échapper à la patrouille frontalière et de traverser les États-Unis sur une propriété privée au Texas.

Élevé dans une famille d’éleveurs, Smith reçoit également des oreilles des propriétaires locaux dont les clôtures sont régulièrement endommagées par des immigrants illégaux qui les coupent ou les traversent avec des véhicules volés pour tenter d’entrer aux États-Unis.

Les éleveurs doivent constamment patrouiller leurs clôtures pour les pauses et se déplacer pour les réparer rapidement afin de s’assurer que leur bétail ne s’échappe pas sur l’autoroute, ce qui représente un danger pour les automobilistes, a déclaré Smith. La lutte quotidienne fait des ravages dans la communauté agricole et sur leurs comptes bancaires.

LES AGRICULTEURS DU TEXAS DEMANDENT À L’ADMINISTRATION BIDEN LA COUVERTURE DES COTS D’IMMIGRATION ILLÉGALE

“Nous nous retrouvons sans que personne ne paie pour la clôture”, a déclaré Smith à Fox News. « Il n’y a aucune compagnie d’assurance qui couvre cela. Les agriculteurs et les éleveurs eux-mêmes doivent donc payer pour cela.

“Les gens ici en ont absolument marre”, a poursuivi Smith, faisant référence à l’afflux d’immigration illégale. “Je connais quelques familles qui déménagent et quittent le comté à cause du danger.”

Mais un certain soulagement est peut-être en route.

Le représentant August Pfluger, R-Texas, a présenté une législation bipartite à la Chambre pour rembourser les agriculteurs et les éleveurs en première ligne de la crise frontalière pour le vandalisme et les dommages qu’ils subissent.

La législation reprogrammerait 300 millions de dollars à partir des dollars de sauvetage des coronavirus inutilisés et créerait un nouveau fonds pour payer les agriculteurs pour les dommages causés par l’immigration illégale, y compris les pertes de bétail, les pertes et dommages aux récoltes, les remplacements de clôtures périmétriques, les dommages aux structures physiques et les pertes de biens.

Pfluger a déclaré à Fox News que les politiques frontalières du président Biden ont exacerbé les problèmes et que les agriculteurs et les éleveurs perdent des millions à cause des dégâts.

VISITE À LA FRONTIÈRE DU TEXAS : RÉP. AOT PFLUGER PARTAGE UNE RENCONTRE « DÉCROCHANTE » AVEC UN GARÇON MIGRANT ABANDONNÉ, 6 ans

“L’ampleur de ce problème est maintenant si problématique que chaque éleveur d’un comté frontalier ressent la douleur”, a déclaré Pfluger, qui a récemment visité la frontière sud avec l’ancien président Trump.

Le représentant August Pfluger R-Texas, s’entretient avec des migrants qu’il a rencontrés à la frontière Texas-Mexique le 30 juin 2021. (Jessica Weiner, Comité d’étude républicain)

La législation a l’aval du Texas Farm Bureau et de la National Cattlemen’s Beef Association. En plus de Pfluger, le projet de loi est parrainé par un autre républicain, le représentant Tony Gonzales, et deux démocrates, les représentants Henry Cuellar et Vicente Gonzalez, tous du Texas.

Les législateurs disent que les agriculteurs et les éleveurs ont droit à un remboursement pour restaurer leur propriété.

“Le coût de l’immigration illégale augmente”, a déclaré Cuellar dans une déclaration à Fox News. « Les agriculteurs et les éleveurs sont confrontés à des dommages causés à leurs récoltes et à leurs résidences par des immigrants illégaux qui s’introduisent pour éviter l’application de la loi. »

« Localement, les fermes et les ranchs du Texas couvrent plus de 125 millions d’acres de terres. Ces fermes et ranchs ont été essentiels pour garder la nourriture dans nos épiceries pendant la pandémie. »

LES IMMIGRANTS ILLÉGAUX APPORTENT CRIMINALITÉ ET HAUSSE DE MORT DANS LA COMMUNAUTÉ RURALE DU TEXAS

Les défenseurs de la législation disent que ce qui est vraiment nécessaire, c’est une solution permanente à la crise frontalière pour endiguer la marée de migrants affluant aux États-Unis, mais jusque-là, les agriculteurs et les éleveurs en difficulté ont besoin d’une aide immédiate.

“Les Texans ne devraient pas être responsables des pertes causées par la crise frontalière de Biden et ont droit au remboursement des dommages qu’ils ont subis”, a déclaré Gonzales dans un communiqué à Fox News.

En attendant, Smith dit que les agriculteurs et les éleveurs de sa ville natale frontalière vivent dans la peur.

“Nous ne pouvons plus sortir la nuit”, a déclaré Smith. “Une fois qu’il fait noir, vous feriez mieux d’être armé si vous êtes à l’extérieur.”

“C’est devenu encore plus dangereux. Là où nous vivons, nous ne jouissons pas des mêmes libertés que les autres Américains”, a poursuivi Smith. “Nous ne pouvons plus sortir dans notre jardin. Nous ne pouvons plus faire de pique-nique dehors sans craindre que des étrangers illégaux ne nous tombent dessus. Les cartels opèrent actuellement des deux côtés de la frontière en toute impunité.”