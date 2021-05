Crise Israël et Palestine: l’état d’urgence déclaré à Lod au milieu des émeutes | Monde | Nouvelles

Pendant ce temps, un restaurant de la ville d’Acre a été détruit lors d’un incendie criminel, et à Jaffa, également proche de Tel Aviv, la police a utilisé des grenades assourdissantes pour disperser les manifestants. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré l’état d’urgence à Lod, après que des informations ont été publiées mardi selon lesquelles des Arabes auraient incendié une synagogue et des Juifs lapidant une voiture conduite par un résident arabe.

Le maire de Lod, Yair Revivo, a déploré à la Douzième chaîne israélienne: “Nous avons perdu le contrôle de la ville et des rues.”

Des poubelles renversées et incendiées étaient visibles à proximité.

Les responsables de la sécurité ont déclaré avoir réaffecté 16 compagnies de police des frontières à Lod depuis la Cisjordanie occupée pour faire face à la violence.

La police a arrêté des dizaines de personnes pendant la nuit à Lod ainsi que dans des villes à majorité arabe du centre et du nord d’Israël, notamment Umm al-Fahm le long de la frontière de la Cisjordanie et Jisr al-Zarqa le long de la côte méditerranéenne.

Le maire de la ville, Samir Mahamid, a déclaré: << Nous condamnons le fait que la solidarité et la cohésion de notre peuple avec nos frères à Jérusalem et dans la bande de Gaza soient canalisées par des actes de sabotage vers des propriétés publiques et privées, comme cela se passe actuellement à l'entrée d'Umm al-Fahm. . »

Les médias israéliens ont rapporté qu’Uri Buri, un restaurant de poisson populaire appartenant à des Juifs dans la ville côtière mixte d’Acre, avait été incendié. Des images diffusées par Channel 12 ont montré que l’extérieur du restaurant était noirci et brûlé, et ses fenêtres brisées.

À Jaffa, près de Tel Aviv, des manifestants arabes se sont affrontés avec la police qui a tiré des grenades assourdissantes pour les disperser.

Les affrontements à Al-Aqsa lundi matin ont été la toile de fond immédiate de la tension dans les villes arabes et de la recrudescence des combats entre Israël et le Hamas, qui a fait au moins 35 morts à Gaza et au moins cinq morts en Israël.

Israël a lancé des dizaines de frappes aériennes à Gaza mardi et dans la nuit jusqu’à mercredi, et des militants palestiniens ont tiré des centaines de roquettes depuis Gaza sur Israël.

C’est une histoire en développement, plus à suivre …