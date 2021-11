Crise migratoire: près de 80 000 criminels étrangers passent «sous le radar» pendant Covid | Royaume-Uni | Nouvelles

Les contrôles en personne étant annulés en raison de la pandémie de coronavirus, le suivi des criminels étrangers et des immigrants illégaux est devenu incontrôlable, selon un rapport du groupe de réflexion Migration Watch UK.

Seuls 11 000 des 80 000 délinquants étrangers et immigrés du Royaume-Uni – ceux considérés comme les plus à risque – ont été contactés en personne.

Le rapport affirmait : « La majorité des personnes actuellement tenues de signaler sont celles que le ministère de l’Intérieur considère comme présentant le plus grand risque potentiel de nuire à la société britannique, souvent des délinquants étrangers ayant déjà été condamnés au Royaume-Uni.

Mais David Neal, inspecteur en chef de Migration Watch UK, a souligné que même dans le cas de ces personnes, « très peu de preuves » d' »un interrogatoire et d’un enregistrement proactifs d’un changement significatif dans la situation personnelle d’une personne signalée » ont été trouvées.

Le type de données que le personnel n’a pas enregistré, comme les changements d’adresse, est crucial en cas de récidive.

Le rapport cite un membre du personnel du Home Office accusant les mesures introduites en 2018 d’« automatiser » le système de déclaration et de réduire les coûts pour les quelques détails collectés.

Migration Watch UK a averti que les conséquences des contrôles « minimes » pourraient mettre le public britannique en danger de criminels non britanniques qui pourraient récidiver.

« Les prétentions du gouvernement de maîtriser l’immigration semblent de plus en plus absurdes.

« Il est temps de revenir à une application sérieuse. »

L’inspecteur en chef David Neal a déclaré que « la collecte proactive générale d’informations auprès des personnes signalées était minime ».

Le rapport conseillait au ministère de l’Intérieur de « revoir le but et la portée d’un événement de rapport pour s’assurer que les informations sont collectées et enregistrées de manière proactive et régulière ».

Le ministère de l’Intérieur a reconnu que « les comportements observés au comptoir n’étaient pas tout à fait conformes » aux processus internes.

Il a déclaré: « Nous prendrons des mesures pour éduquer et rappeler au personnel les procédures correctes sur les nouvelles adresses, et la nécessité d’être conscients des comportements affichés par ceux qui signalent lors de la protection de la protection et des vulnérabilités de ceux avec qui nous traitons dans les centres. »

Cela survient alors que le nombre de migrants de la Manche atteignant le Royaume-Uni dans de petits bateaux cette année a atteint 20 000 la semaine dernière, soit plus du double du total de 8 417 de l’année dernière.