Crise ouverte à Boston : « Tatum et Brown ne veulent pas se passer le ballon »

Boston n’a pas bien commencé cette saison. Les Celtics sont tombés ce matin contre les Chicago Bulls (114-118) et ont ajouté leur 5e défaite en sept matchs. Le troisième d’un TD Garden qui ne connaît toujours pas la victoire sur ce parcours. Et, bien sûr, les alarmes sonnent déjà. Pour le moment, les décibels sont maîtrisés, mais le projet (déjà longtemps en développement) est mis en doute. Il y a 11 ans qu’ils n’ont pas participé à la finale NBA et il ne semble pas qu’ils seront rejoués immédiatement.

La défaite contre les Bulls est compréhensible. Chicago est en hausse avec six victoires et une avance dans la Conférence Est. Ce n’est pas tant la façon de tomber: Boston a gagné par 19 points au troisième quart (96-77) et par 14 (103-89) au début du dernier… et ils ont perdu par 14. La partie 11-39 dans la dernière période définit le court-circuit des habitants. Ne pas attraper un seul rebond défensif au quatrième quart définit un manque d’attitude.

Et bien sûr, quand les choses tournent mal, les doigts pointent. Qui sont les responsables ? Les porteurs de projets, des stars comme Tatum et Brown, qui malgré se lancer dans le score (20 et 28 points, respectivement) n’a pas pu lire le rythme du jeu ou ses besoins. Cela fait cinq saisons pour Tatum en NBA et six pour Brown, et ils ne semblent pas encore avoir compris cette partie du jeu. Des scores élevés, du spectacle élevé, mais ils ne savent pas jouer ça en groupe. Et le dernier quart définit cette attitude.

« Ils ne veulent pas passer le ballon »

« Chaque équipe sait que nous essayons de jouer pour Jayson (Tatum) et Jaylen (Brown). Ils étudient comment les arrêter. Nous savons tous que ces gars devraient passer plus le ballon, mais ils ne veulent pas», a assuré Marcus Smart à la fin du duel. L’escorte, auteur de 16 points, a fréquenté les médias tout comme Al Horford. L’entraîneur Ime Udoka a également répondu aux questions des journalistes. Brown allait être le quatrième… mais il n’était finalement pas disponible. Tatum n’a également parlé à aucun média.

« C’est quelque chose qu’ils vont apprendre. Ils apprennent encore. Nous sommes fiers des progrès qu’ils font, mais ils vont devoir faire un pas de plus et trouver des moyens, non seulement de créer pour eux-mêmes, mais de créer pour les autres membres de cette équipe, d’ouvrir le champ », a poursuivi Smart. « C’est quelque chose que nous leur avons demandé de faire et qu’ils apprennent. Nous devons juste continuer à aider ces gars à faire ça et à aider l’équipe. »

DeMar DeRozan était le marteau de Chicago. Le gardien de tir a tiré jusqu’à 37 points avec un brillant 15/20 sur le terrain (3/4 aux triples)Bien que le pilote de la rentrée ait été Zach LaVine : 26 points pour certains Bulls qui ont détruit au rebond (50 pour 38) et déplacé le ballon plus volontiers : 30 passes pour 20 pour les Celtics. Victoire prestigieuse pour un projet courageux en vue des playoffs en tête-à-tête.