Crise pétrolière : des centaines d’emplois de chauffeurs routiers sont annoncés avec des salaires incroyables | Politique | Nouvelles

Pénurie de poids lourds : « Nous avons détourné les yeux du ballon », déclare Drennan

Même les conducteurs stagiaires sans expérience ont la possibilité de gagner 24 000 £, augmentant rapidement à plus de 30 000 £ une fois qu’ils sont qualifiés. Les postes actuellement annoncés sur Indeed incluent les chauffeurs de poids lourds à Bristol avec Dixon Carphone (bientôt Currys), où les recrues se voient offrir une prime de connexion de 1 500 £, avec un salaire de 35 000 £ par an.

Toujours à Bristol, les chauffeurs de pétroliers peuvent gagner 55 000 £ par an, plus un programme de primes pour travailler pour Pure Clean Environmental à Bristol, un travail qui consiste à collecter les huiles usagées dans les garages du Royaume-Uni.

Dans le Kent, une annonce pour un conducteur de poids lourds de classe 1 et 2 sur Totaljobs propose un salaire de 50 000 £ par an, tandis qu’une autre, pour les conducteurs de transporteurs de poids lourds de classe 1, est annoncée entre 35 000 et 55 000 £.

Également sur Totaljobs, un chauffeur de poids lourd de classe 1 – citerne à poudre en vrac basé à Ashbourne ou à Stoke pourrait espérer gagner entre 40 000 et 57 000 £.

Le chancelier Rishi Sunak espère sans aucun doute que les Britanniques acceptent les offres d’emploi, car la pénurie menace de déstabiliser l’économie britannique.

Selon la Road Haulage Association (RHA), l’organisme professionnel de l’industrie, il y a actuellement une pénurie de 100 000 chauffeurs, ce qui perturbe gravement la chaîne d’approvisionnement.

Le manque à gagner signifie qu’il n’y a pas assez de chauffeurs pour livrer l’essence aux pompes.

Le patron de la RHA, Rod McKenzie, a affirmé que les ministres avaient laissé s’aggraver la pénurie de chauffeurs au cours des derniers mois.

JUST IN: ‘Vous n’étiez pas préparé!’ Gloating Irish PM Martin tord le couteau

Il a déclaré à BBC Newsnight : “Nous avons une pénurie de 100 000 chauffeurs.

“Quand vous pensez que tout ce que nous obtenons en Grande-Bretagne vient à l’arrière d’un camion, que ce soit du carburant, de la nourriture ou des vêtements ou quoi que ce soit, à un moment donné, s’il n’y a pas de chauffeurs pour conduire ces camions, les camions ne bougent pas et nous n’obtenons pas nos affaires.

La pénurie de chauffeurs routiers a également exacerbé les problèmes dans les supermarchés, où certains aliments sont rares en raison d’un manque de dioxyde de carbone lié à la pénurie mondiale de gaz.

Le dioxyde de carbone est nécessaire pour étourdir les animaux avant l’abattage et pour conserver les produits frais au frais.

Les détaillants ont affirmé qu’il ne restait que 10 jours pour sauver Noël d’une “perturbation importante”.

Le British Retail Consortium (BRC) a déclaré que des perturbations pendant la période des vacances seront « inévitables » si des progrès rapides ne sont pas réalisés.

Tony Danker, directeur général de la Confédération de l’industrie britannique (CBI), a salué l’idée d’assouplir la politique sur les travailleurs étrangers autorisés à entrer au Royaume-Uni pour atténuer le problème.

Il a déclaré à BBC Breakfast : « J’espère que cela va arriver et que c’est un énorme soulagement.

« Nous le réclamons depuis trois mois. Nous pourrions voir ce problème venir et d’autres problèmes venir, et c’est donc dommage que le gouvernement ait eu besoin de files d’attente aux pompes pour déménager, mais je l’espère, et cela aidera. »

S’exprimant aujourd’hui, le leader travailliste Sir Keir Starmer a appelé le Premier ministre Boris Johnson à prendre des mesures “d’urgence” pour remédier à la pénurie de chauffeurs de camion qui, selon lui, menaçait de gâcher Noël.

Sir Keir a déclaré que le Premier ministre devrait, si nécessaire, rappeler au Parlement de se précipiter pour adopter une législation afin de garantir que les étagères restent approvisionnées à l’approche des fêtes de fin d’année.

Son appel à la veille de la conférence du parti conservateur à Manchester est intervenu après qu’un ministre du gouvernement a déclaré qu’il pourrait falloir encore “environ une semaine” pour résoudre la crise du carburant, avec de longues files d’attente pour se poursuivre dans certaines parties du pays.

Cela faisait suite aux avertissements de pénuries dans l’économie, des détaillants aux producteurs de viande, à moins que les règles d’immigration ne soient assouplies pour admettre les travailleurs saisonniers de l’étranger.

Dans un communiqué, Sir Keir a déclaré qu’un programme visant à délivrer 5 000 visas temporaires aux chauffeurs routiers étrangers ne serait pas opérationnel « avant des semaines ».

Il a déclaré que le gouvernement devait prendre des mesures rapides s’il voulait éviter que les problèmes affectant l’industrie du carburant ne se propagent à d’autres secteurs.

Il a ajouté: “Je ne veux pas que les gens de ce pays aient un autre Noël gâché par le manque de planification de ce Premier ministre.”