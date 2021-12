Crise pour les retraités alors que l’inflation britannique explose avant Noël | Royaume-Uni | Des nouvelles

De nouveaux chiffres montrent que l’inflation a atteint 5,1% en novembre – le plus élevé depuis septembre 2011. Dennis Reid, directeur du groupe de campagne Silver Voices, a déclaré que le bond « confirme nos pires craintes concernant la crise du coût de la vie pour les personnes âgées », ajoutant que des millions avaient « déjà du mal » à payer la nourriture, le chauffage et les achats de Noël.

M. Reid a exhorté le gouvernement à revenir sur sa décision de suspendre le triple verrouillage – qui garantit que les pensions de l’État augmentent en fonction de la plus élevée des revenus, de l’inflation ou de 2,5% – pendant un an.

Il a déclaré à Express.co.uk : « La suppression du triple verrouillage a toujours été considérée comme une mesure mesquine par le gouvernement, cela semble maintenant être une stratégie délibérée pour faire payer aux retraités les coûts de la pandémie en réduisant considérablement notre niveau de vie. .

« Des centaines de milliards de livres ont été dépensées judicieusement pour soutenir les entreprises et les travailleurs pendant la pandémie, mais le Trésor empoche en fait 5 milliards de livres sterling de pensions d’État chaque année en rompant sa promesse de manifeste sur le triple verrouillage.

« D’ici avril prochain, lorsque la prochaine augmentation des retraites de 3,1% est due, il semble que l’inflation ait atteint 8%, ce qui aurait été l’augmentation exacte accordée par le triple verrouillage.

« Des millions de retraités sont déjà aux prises avec leurs factures de chauffage et de nourriture et cette nouvelle de l’inflation sera un coup de marteau alors qu’ils essaient de payer leurs achats de Noël.

« Les petits pots d’épargne à vie perdront également rapidement de leur valeur.

« Le gouvernement doit reconnaître la profondeur de cette crise du coût de la vie pour les personnes âgées et faire deux choses : avancer la prochaine augmentation des retraites au 1er janvier et reconsidérer sa décision cruelle d’abandonner le triple verrouillage pour cette année.

« Des millions de personnes âgées trembleront à Noël en conséquence directe des décisions de la chancelière et une action d’urgence est nécessaire. »

Age UK a également fait part de ses inquiétudes quant à l’impact de l’inflation sur les personnes âgées.

Caroline Abrahams, directrice de l’association caritative, a déclaré: «Age UK pense que la hausse de l’inflation et l’escalade des prix menacent désormais le niveau de vie de nombreux retraités à faible revenu, créant de l’incertitude et de l’anxiété alors que l’hiver commence à se faire sentir.

« Avec environ un million de ménages plus âgés qui vivent déjà dans la précarité énergétique et des dizaines de milliers d’autres au bord du gouffre, l’association est extrêmement préoccupée par le fait que la hausse des prix de l’énergie et du coût de la vie amènera certains des retraités les plus pauvres à rationner leur chauffage cet hiver afin de payer des factures d’énergie plus élevées.

« Plus de vingt-cinq mille personnes nous ont fait part de leur inquiétude, et force est de constater qu’en l’état actuel des choses, certains s’attendent bien à devoir choisir entre réduire la nourriture ou baisser leur chauffage, une fois que le froid s’installera.

« Faire l’un ou l’autre est un risque potentiel pour leur santé, surtout s’ils vivent avec de graves problèmes de santé sous-jacents comme une maladie cardiaque ou une MPOC.

« Chez Age UK, notre plus grande préoccupation est que certaines personnes âgées n’essaieront même pas de garder leur maison suffisamment chaude cet hiver, de peur d’encourir de grosses factures qu’elles ne peuvent pas se permettre de payer.

« De nombreuses personnes âgées savent très bien faire en sorte qu’un petit budget aille loin, mais il est peu probable que cela suffise à les protéger de l’impact de la hausse des factures des ménages et de la flambée des coûts de l’énergie cette fois-ci.

« C’est pourquoi nous avons besoin que le gouvernement fasse tout son possible pour protéger la santé et le bien-être des retraités à faible revenu fixe.

« Le plafonnement des prix de l’énergie offre une protection précieuse contre les prix qui grimpent en flèche, mais les ministres doivent aller plus loin pour donner aux retraités les plus pauvres la confiance nécessaire pour maintenir leur chauffage suffisamment élevé lorsque les températures sont froides. »

L’Office for National Statistics (ONS) a déclaré mercredi que le taux d’inflation de l’indice des prix à la consommation (IPC) est passé de 4,2% en octobre à 5,1% en novembre. La hausse est en grande partie due à la flambée des prix du carburant et de l’énergie.

Le chancelier Rishi Sunak a déclaré: « Nous savons à quel point la hausse de l’inflation peut être difficile pour les familles et les ménages, c’est pourquoi nous dépensons 4,2 milliards de livres sterling pour soutenir le niveau de vie et fournir des mesures ciblées pour les plus vulnérables au cours des mois d’hiver.

« Avec une résurgence du virus, la chose la plus importante que nous puissions faire pour sauvegarder la reprise économique est que tout le monde soit boosté maintenant. »