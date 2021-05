Crise réveillée du Labour: les statistiques accablantes qui font honte au parti de Keir Starmer d’être déconnecté | Politique | Nouvelles

Ed Miliband discute des “ progrès ” du Labour

Dans des conclusions qui seront difficiles à lire pour Sir Keir Starmer, le Parti travailliste est perçu comme étant déconnecté du public sur un large éventail de questions. Qu’il s’agisse de démolir des statues de personnages historiques ou de croire à des peines plus courtes pour les criminels, le parti travailliste est considéré par les Britanniques comme le plus susceptible des deux plus grands partis politiques du Royaume-Uni de soutenir l’idéologie «réveillée».

Sur toute une série de questions, l’opposition était perçue comme étant plus déconnectée du public que les conservateurs.

Sur les 2026 personnes interrogées, 56% pensaient que le parti travailliste était le plus susceptible d’être d’accord avec la destruction de monuments, bien que l’idée soit soutenue par seulement 18% des répondants.

De même, 52% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles pensaient que le parti travailliste était le parti le plus susceptible d’avoir des attitudes négatives envers la famille royale, mais seulement 19% ont déclaré avoir des opinions similaires.

Pendant ce temps, bien que seulement 12% des gens aient déclaré qu’ils soutiendraient des groupes environnementaux extrêmes tels que Extinction Rebellion, causant des dommages matériels et perturbant les centres-villes, pas moins de 41% pensaient que les travaillistes étaient plus susceptibles de soutenir les actions des militants que les conservateurs.

Sir Keir Starmer fait face à un nouveau mal de tête sur les perceptions du travail (Image: PA)

Les résultats mettent en évidence l’étendue de la montagne que Sir Keir Starmer doit escalader pour renverser la perception qu’a le public du travail.

Mark Lehain, directeur de l’organisation Campaign for Common Sense qui a commandé le sondage, a déclaré à Express.co.uk: «Nous voulions comprendre où se trouve le public sur certaines questions« réveillées »et où ils pensent que les principaux partis politiques en sont .

«La grande conclusion ici est que le public ne veut pas que les questions de guerre culturelle qui divisent les choses conduisent les choses. Aucune des questions interrogées n’a reçu le soutien de la majorité.

«Ceux qui essaient d’importer le genre d’idées extrêmes qui ont polarisé les États-Unis devront affronter le public britannique de bon sens.

«Cependant, la culture semble être devenue pour les travaillistes ce que le NHS était pour les conservateurs pendant si longtemps – ses valeurs et ses priorités perçues sont en décalage avec celles du public.

“D’un autre côté, les conservateurs peuvent prendre position sur ces questions avec la certitude qu’ils sont perçus comme plus en phase avec le public britannique.”

Hartlepool a élu un conservateur pour la première fois en plus de 50 ans (Image: PA)

Les résultats du scrutin interviennent moins de deux semaines après que le parti de Sir Keir a subi une humiliation aux urnes, avec une série de résultats pires que prévu lors des élections au conseil local et de l’élection partielle de Hartlepool.

La ville a élu un député conservateur pour la première fois en plus de 50 ans le 6 mai, l’ancien bastion travailliste ayant tourné le dos au parti.

Cela a continué une tendance qui a commencé à l’élection de 2019, des électeurs du nord de l’Angleterre changeant leur allégeance aux conservateurs de Boris Johnson.

Un autre résultat inquiétant pour Sir Keir dans le sondage de la Campagne pour le bon sens a révélé que 47% pensaient que le parti travailliste était le plus susceptible de soutenir des peines plus courtes pour les criminels, contre 13% qui pensaient que les conservateurs étaient les plus susceptibles de soutenir la politique.

La fête de Sir Keir Starmer est également considérée comme une touche douce sur le crime (Image: PA)

Le dirigeant travailliste était directeur des poursuites pénales avant d’entrer au Parlement (Image: PA)

La perception du Parti travailliste comme étant plus douce sur le crime vient malgré le fait que Sir Keir ait travaillé comme directeur des poursuites pénales avant de devenir député.

Sir Keir a reçu son titre de chevalier pour son temps dans le rôle, dans lequel il était responsable de traduire les criminels en justice pour les traduire en justice.

Aujourd’hui, le Parti travailliste a annoncé s’il était au pouvoir, il introduirait des peines plus sévères pour viol, harcèlement criminel et meurtre domestique.

Des tarifs à vie entière pour ceux qui violent, enlèvent et assassinent un étranger seraient introduits dans le cadre des plans.

Le parti travailliste a également déclaré qu’il réexaminerait les peines pour tous les abus domestiques.

Le secrétaire fantôme de la Justice, David Lammy, a déclaré: «Les conservateurs ne parviennent pas à protéger les femmes et les filles des criminels violents, ce qui devrait être l’une des premières tâches de tout gouvernement.

“Avec des taux de condamnation record pour les auteurs de violences sexuelles et une épidémie de misogynie qui fait que les femmes et les filles se sentent en danger, ce gouvernement traite les victimes de violence après coup.”

Les propositions de politique précèdent un débat sur la criminalité à la Chambre des communes cet après-midi.