Cristian Eusse a gagné au premier tour à Barcelone

Le combattant barcelonais d’origine colombienne Cristian Eussé (2-0, 1 KO) a obtenu la victoire au premier tour de six, dans le combat stellaire de la soirée tenue aux Cocheras de Sants (Barcelone), organisé par Gallego Prada.

La super plume Eusse a dominé le péruvien Rubio chrétien (0-4) et à la fin du premier tour, il a déchargé un bon nombre de coups sur son adversaire, collé aux cordes, et avec des impacts de haut en bas, il n’y a eu aucune réponse finale et l’arbitre Raúl González s’est arrêté avec bon jugement.

Dans le match de demi-fond, un bon et dur combat entre l’Argentin Mauro Alex Hasan Perouene (13-4-1, 6 KO) et le Nicaraguayen Eduardo Valverde (2-6-1, 1 KO), avec des alternatives pour les deux. À la fin des six tours en super-légers, les juges ont donné la victoire au combattant de l’équipe locale par décision majoritaire (58-57, 58-57, 57-57), bien que Valverde méritait un match nul.

Dans le combat professionnel initial, le poids lourd léger cubain Carlos Lamela (2-0, 0 KO) a battu le débutant de Tenerife aux points en quatre tours Christian Felipe (0-1), avec des scores de 40-35, 40-37, 39-37. La plus grande précision et technique de Lamela ont prévalu, bien que Felipe ait fait de bons débuts, combattant courageusement et atteignant le résident cubain de notre pays avec des mains puissantes. Au quatrième tour, ils ont pris un point au canari pour avoir laissé tomber son protège-dents à trois reprises.