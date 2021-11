Cristian Eusse et Andrea Lasheras font leurs débuts à Barcelone. Ils parlent pour ESPABOX

Dario Pérez

@ Ringsider2020

La vie c’est des cycles. La boxe aussi. La grande génération de Prada galicien Dans la décennie des années 10, les blessures et la pandémie, qui a été la goutte d’eau pour des centaines de boxeurs trentenaires à travers le monde, s’étaient épuisées entre les anniversaires.

Mais depuis le promoteur barcelonais, ils n’ont pas cessé de se battre contre les éléments, et se sont préparés pour cette nouvelle décennie en arrosant l’arbre de la jeunesse, ayant un œil pour presser le plus possible les vétérans de leur équipe tandis que l’autre était à façonner le l’avènement de nouveaux combattants.

Aujourd’hui dimanche, à la salle Razzmatazz de Barcelone, deux d’entre eux font leurs débuts en tant que professionnels, Andrea lasheras et Cristian Eussé. D’autres aiment Sébastien Pinoargote ils attendent leur occasion imminente. Nous avons été avec les deux recrues, pour voir leurs sentiments avant les débuts.

Lasheras : « Mon style a toujours été plus professionnel qu’amateur »

Andrea lasheras, qui affronte un rival albanais qui n’a jamais perdu en tant qu’amateur ou professionnel, admet que «Cristian et moi attendons depuis de nombreux mois pour débuter, car cela a été retardé de quelques mois et nous avons un niveau d’entraînement plus élevé que la normale au quotidien depuis longtemps. Le covid nous a aussi beaucoup arrêté de l’idée de professionnalisme, j’avais déjà parlé avec Javi Gallego et ça faisait longtemps, mais maintenant on y est. Rien, déjà peaufiner les derniers détails », phrase avec bonheur.

Être à Sofia (Europe) et à New Delhi (Coupe du monde) avec l’équipe espagnole a marqué sa carrière amateur : « Parmi ces concentrations, je préfère la camaraderie, car au final il n’y a que toi avec tes coéquipiers et le coach, donc on s’entraide beaucoup. En plus, j’aime beaucoup voir comment la boxe est vécue par différents pays ».

Sur ces débuts dans la boxe louée, Lasheras estime que «C’est un type de boxe qui a toujours attiré mon attention, cela a toujours été mon style, même si j’ai adapté ma façon de combattre à l’amateur. J’espère que les résultats de tant de travail derrière pourront se matérialiser dans une série de combats qu’il est possible de mener ».

Pour sa part, Cristian Eussé Il fera également ses premiers pas dans la boxe payante ce dimanche. Le Colombien, installé en Espagne depuis l’enfance, se montre dans les mêmes termes que son coéquipier concernant le grand saut : « Je vais très bien, j’ai vraiment hâte d’être dimanche et que la matinée passe vite. Nous avions prévu de faire les débuts juste au moment où la pandémie a frappé, le soir où Chaca allait avoir un combat important, mais vous voyez que cela ne pouvait pas être ».

Eusse : « J’ai toujours aimé être un guerrier »

Faisant le bilan de son étape précédente, Eusse réfléchit que «La boxe m’a appris que peu importe à quel point vous prenez et à quel point ils sont durs, vous pouvez toujours vous lever, récupérer et passer à autre chose. J’ai beaucoup amélioré des aspects comme la défense, car j’ai toujours aimé être un guerrier, mais maintenant, avec un petit gant, les choses sont différentes ».

Concernant l’avenir, relevez le défi de faire ses débuts en six manches contre quelqu’un comme son compatriote Anuar Salas : « Je pense avoir le niveau pour gagner, et mon équipe me fait confiance ; il y a beaucoup de respect, mais pas de peur, car pour être le meilleur il faut se mesurer avec de très bonnes personnes. Et je pense que c’est mieux pour moi d’aller à six rounds qu’à quatre, j’envisage une boxe pour réfléchir, pour y aller petit à petit ».

Nous terminons de parler de ses objectifs dans ce sport : « Le but de tous les boxeurs est d’être champion du monde, mais il faut être réaliste et suivre un processus dont la première grande étape serait le championnat espagnol ».

La soirée, qui se déroule le dimanche après-midi à la Sala Razzmatazz de Barcelone, peut être suivie en direct via Proximia.