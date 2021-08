Cristian Romero annoncera au conseil d’administration d’Atalanta qu’il souhaite rejoindre Tottenham

Pour les futurs iPhones, iPads et MacBooks, Apple prévoit d’utiliser des composants internes plus petits dans le but d’augmenter la taille de la batterie de l’appareil, selon DigiTimes. Crédit d’image : iFixit Plus précisément, Apple prévoit “d’augmenter considérablement l’adoption” des IPD ou des dispositifs passifs intégrés pour les puces périphériques de ses produits. Ces nouvelles puces […] More