Cristian Romero exclu jusqu’en 2022 avec une « blessure très grave », mais Giovani Lo Celso reviendra bientôt alors qu’Antonio Conte discute des plans de transfert de janvier à Tottenham

Le défenseur de Tottenham Cristian Romero ne reviendra pas avant l’année prochaine, a confirmé le manager Antonio Conte.

Le défenseur argentin s’est blessé aux ischio-jambiers en service international le mois dernier – et d’autres analyses ont révélé la gravité du problème.

Romero pourrait être absent jusqu’en février de l’année prochaine

Romero a signé pour les Spurs dans le cadre d’un contrat de 42 millions de livres sterling l’été dernier, devenant ainsi le défenseur le plus cher de leur histoire, mais manquera désormais au moins dix autres matchs avant le début de 2022.

Conte a déclaré: «Les nouvelles ne sont pas positives, la blessure est grave. Il faudra du temps avant de le revoir. Sûrement l’année prochaine, nous devons vérifier sa blessure semaine par semaine, mais la blessure est grave.

« Maintenant, il essaie de récupérer, mais il a besoin de beaucoup de temps pour récupérer. C’est dommage car c’est un joueur important pour nous, la blessure est très grave.

« Je ne sais pas, janvier, février. Mais pour 2021, il a fini de jouer. Il faut attendre et bien récupérer.

Romero avait impressionné lors de ses 13 apparitions pour les Spurs cette saison

Cependant, alors que Romero pourrait être absent pour les premières étapes de la nouvelle année, Conte insiste sur le fait qu’il ne pense pas à la fenêtre de transfert de janvier.

« Honnêtement, quand j’ai décidé de devenir manager de Tottenham, je n’ai pas parlé de cet aspect », a-t-il déclaré.

«Quand vous prenez un emploi, vous devez faire vos évaluations et vous devez ressentir votre sensation. Et honnêtement, je sentais que Tottenham était le bon club pour travailler et apporter mes idées et ma philosophie du football. Pour cette raison, j’ai accepté le travail.

«Je n’ai pas parlé de janvier ou de la façon d’améliorer l’équipe. Je le répète : je suis ici parce que j’ai un grand enthousiasme, une grande patience pour commencer un nouveau travail avec Tottenham.

Le retour de Lo Celso sera un coup de pouce bienvenu pour les Spurs

Et l’Italien avait de meilleures nouvelles du rétablissement de son compatriote argentin Giovani Lo Celso, qui a également été blessé en service international.

« Giovani Lo Celso, comme Cristian Romero, ils ont été blessés avec l’équipe nationale », a ajouté Conte.

« C’est sûr que c’était dommage, mais la situation de Giovani est bien meilleure que celle de Romero.

«Je m’attends à le voir le lendemain de notre match contre Brentford. Il a commencé à travailler sur le terrain.

« C’est sûr que Giovani est un autre joueur que nous devons essayer d’exploiter. C’est un bon joueur et maintenant je veux travailler avec lui.

