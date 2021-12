Cristian Romero manquera pour l’équipe d’Antonio Conte lors du choc de la Premier League et Harry Kane pourrait maintenir un record de 100%

Tottenham Hotspur revient en Premier League cette semaine alors qu’il affronte Brentford.

L’équipe d’Antonio Conte devait affronter Burnley dimanche après-midi, mais le match a été reporté une heure seulement avant le coup d’envoi en raison de fortes chutes de neige à Turf Moor.

.

Antonio Conte aura hâte de reprendre le chemin de la victoire contre Brentford

Les Bees entrent dans ce concours sous une forme décente après avoir fait match nul 3-3 avec Newcastle United, puis enregistré une victoire 1-0 sur Everton ce week-end.

Une victoire pourrait pousser l’équipe de Thomas Frank fermement dans la moitié supérieure du tableau des résultats.

Tottenham contre Brentford : date et heure

Le choc de la Premier League doit avoir lieu au Tottenham Hotspur Stadium le jeudi 2 décembre.

Le coup d’envoi est prévu à 19h30, heure du Royaume-Uni.

Les Spurs espèrent rebondir après leur dernier résultat, la défaite 2-1 contre NS Mura en Europa Conference League.

GETTY

Ivan Toney voudra prolonger sa belle forme devant le but Tottenham v Brentford: comment regarder

Le concours devrait être diffusé en direct sur Amazon Prime dans le cadre de leur accord avec la Premier League.

Les clients peuvent s’inscrire à Amazon Prime pour 7,99 £ par mois.

Il y a aussi la possibilité de s’inscrire pour un essai gratuit de 30 jours auquel vous pouvez accéder ICI.

Tottenham v Brentford: nouvelles de l’équipe

Les Spurs seront privés de Cristian Romero en raison d’une blessure aux ischio-jambiers.

Ils pourraient également se passer de Giovani Lo Celso, qui souffre d’un problème de forme physique après la dernière pause internationale.

Mathias Jorgensen, Sergi Canos, Christian Norgaard et Rico Henry ont tous reçu des coups ce week-end mais devraient être en lice, cependant David Raya (genou), Kristoffer Ajer (cuisse), Josh Dasilva (hanche) et Julian Jeanvier (genou) sont indisponibles.

.

Le patron de Brentford, Thomas Frank, a connu un bon début de vie en Premier League Tottenham contre Brentford: Faits du match Tottenham est invaincu lors de ses 11 dernières rencontres avec Brentford toutes compétitions confondues (8 V, D3), depuis une défaite 2-0 en mars 1948. Leur la rencontre la plus récente a eu lieu lors de la Coupe EFL la saison dernière, une victoire 2-0 en demi-finale pour les Spurs. et 1949 (D2 L3). Avant que le football ne soit suspendu en raison du verrouillage en mars 2020, Tottenham n’avait jamais perdu un match de Premier League un jeudi (W7 D5). Depuis lors, les Spurs ont perdu trois de leurs cinq matchs de jeudi dans la compétition (W1 D1). une série de cinq matches de Premier League sans victoire (D1 L4) avec une victoire à domicile 1-0 sur Everton la dernière fois. Les Bees sont à la recherche de victoires consécutives dans l’élite pour la première fois depuis septembre 1946. Brentford n’a perdu qu’un de ses six matchs à l’extérieur de Premier League cette saison (W2 D3). Cependant, ils ont concédé six buts lors de leurs deux derniers buts à l’extérieur de la compétition, trois fois le montant qu’ils avaient lors de leurs quatre premiers buts à l’extérieur (2). En Premier League, le patron des Spurs Antonio Conte a un pourcentage de victoires de 44% dans les derbys de Londres (P16 W7 D3 L6) – dans les matchs contre des équipes non londoniennes, l’Italien a un taux de victoire de 73% (P62 W45 D8 L9). Brentford sera la 31e équipe différente que l’attaquant de Tottenham a affronté en la Premier League. Il a marqué contre chacune des 30 équipes précédentes qu’il a affrontées dans la compétition, le seul joueur avec un tel record de 100% (min. 2 adversaires). L’attaquant de Tottenham Harry Kane a marqué huit buts en huit matches de Premier League jeudi, plus que tout autre. joueur de la compétition. Il marque en moyenne un but toutes les 84 minutes lors des matchs du jeudi dans la compétition, n’ayant un meilleur bilan que le mardi (un toutes les 81 minutes). L’attaquant de Brentford Ivan Toney a marqué quatre buts en Premier League pour les Bees cette saison, deux de plus que tout autre joueur . Depuis le début de la saison dernière, Toney a marqué 11 pénalités en matchs de championnat, plus que tout autre joueur des quatre premiers niveaux d’Angleterre.