Cristian Tello pourrait quitter le Betis pour la Turquie

02/11/2021 à 18:46 CET

Cristian Tello il est clairement passé du plus au moins au Betis. Bien que la saison dernière, Sabadell’s ait été une ressource fréquemment utilisé par Pellegrini, cette campagne, la situation est différente et l’extrême Il n’a joué que sept matchs avec une 36 minutes de moyenne par match.

Compte tenu de cette situation, Tello deviendrait l’une des opportunités de marché pour les clubs à la recherche de joueurs peu en vue dans leurs équipes actuelles. De plus, l’ancien joueur du Barça contrat se termine en juin 2022Par conséquent, le catalan serait une activité très appréciée par certaines équipes.

L’une de ces équipes qui se serait intéressée à la situation de l’ailier vert et blanc est le Trabzonspor turc, qui a également tenté à plusieurs reprises d’être embauché, mais sans succès jusqu’à présent. Turcs ils seraient à la recherche d’un renfort offensif pour le prochain marché d’hiver et le chiffre de Cristian Tello Ce serait celui choisi par les dirigeants ottomans, au fur et à mesure que la publication turque « Fanatik » avance.

Pour sa part, l’opération du point de vue bétique ce ne serait pas une mauvaise vue, car Tello a l’un des salaires les plus élevés de la main-d’œuvre. De même, il faut également garder à l’esprit que ce serait la dernière occasion pour les Verdiblancos de collecter quelque chose pour sa vente. Une vente qui d’autre part, il serait divisé également avec le FC Barcelone, à qui correspondrait 50% du transfert.