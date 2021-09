Cristiano a énervé l’équipe de United

in

Cristiano Ronaldo est déjà leader à Manchester United et pas seulement à cause de ce qu’il fait sur le terrain. Selon ‘The Sun’, l’influence du crack portugais dans le quotidien ‘Red Devil’ a transcendé les limites du vert et a même atteint le régime alimentaire. Toujours selon les informations, celui de Madère aurait imposé son propre régime au chef de l’équipe à utiliser avec l’ensemble du personnel.

Une décision et une proposition que le vestiaire n’a pas fini de trop aimer. Le menu propose plusieurs plats qui, selon ‘The Sun’, ne sont pas du goût de certains joueurs. L’information a même révélé certaines de ces recettes.

L’un d’eux est le bacalhu, un plat portugais avec des œufs et de la morue, ainsi que du poulpe. “Il l’aimera et cela fonctionnera très bien dans son alimentation, mais les autres ne l’aiment pas. Cristiano est très concentré sur ses affaires et les cuisiniers essaient de l’aider”, indique une source du club à ‘The Sun’.

Il est bien connu que le crack portugais est un fervent défenseur d’une bonne alimentation pour avoir une performance optimale sur le terrain. Cristiano Ronaldo prend soin de lui et veut que ses coéquipiers fassent de même, avec un régime qui, jusqu’à présent, n’a pas vraiment mal tourné pour lui.