Cristiano a la Juve en suspens qu’il pense à Gabriel Jesus

21/07/2021

Le à 19:20 CEST

Arnau montserrat

L’incertitude quant à l’avenir de Cristiano Ronaldo continue. Sa continuité à la Juventus est un mystère. Le Portugais ne s’est pas clairement exprimé et le club italien serait prêt à faciliter son départ pour se débarrasser de sa carte, mais aucune proposition officielle n’est arrivée. On a parlé du Real Madrid mais ça n’a abouti à rien et on parle de intérêt du Paris Saint Germain mais il ne s’est pas matérialisé non plus. Et aussi de son retour à Manchester United, mais la vérité est qu’aucune équipe n’a fait un geste engagé.

La réalité est qu’il semble que la clé de tout soit Mbappé. Une sortie du PSG servirait sur un plateau d’argent une sortie de Cristiano à Paris puis la possibilité d’un troc avec Mauro Icardi sortirait en force. Un deal qui se joue en Italie depuis des jours.

Option Gabriel Jésus

Dans le club ils commencent à avoir la braguette derrière l’oreille et les ‘tifosi’, cette situation n’aime pas un poil. Cristiano ne donne pas de signaux, ne clarifie rien et joue sur les réseaux sociaux. Le meilleur exemple, un de ses posts sur les réseaux où la légende était « le jour de la décision & rdquor ;. Lors de l’Eurocup, il avait déjà indiqué que sa décision serait « la meilleure & rdquor; pour votre avenir. Il n’a jamais prétendu qu’il allait rester à la Juventus.

De plus, pour Allegri, Cristiano n’est pas une priorité absolue pour le nouveau projet de la Juventus et a mis un autre remplaçant possible sur la table. Voici Gabriel Jesus, l’attaquant de Manchester City. L’attaquant brésilien n’en a pas moins été titulaire sous les ordres d’un Pep Guardiola qui a opté la saison dernière pour le faux ‘9’. Un système qui a laissé Gabriel et Agüero sans l’importance d’antan. City demanderait un montant proche de 50 millions d’euros mais la Juventus souhaite réduire ce montant.