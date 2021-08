Cristiano al City ? La réponse des Portugais il y a quelques années à cet égard qui est maintenant devenue virale

25/08/2021 à 12:13 CEST

L’une des rumeurs les plus discutées cette semaine a été la possibilité L’intérêt de Manchester City pour Cristiano Ronaldo, un mouvement qui déplacerait (et beaucoup) le marché des transferts et pourrait faire partie d’un effet domino dans lequel entreraient des footballeurs comme Kylian Mbappé, Harry Kane ou Gabriel Jésus.

Une signature, en plus, qui a suscité de nombreuses réactions en Angleterre, depuis Cristiano est l’une des légendes de Manchester United. Aller chez les rivaux de la ville, des années après avoir réussi à Old Trafford, est considéré comme une trahison et plusieurs internautes ont récupéré certaines déclarations du passé de Cristiano concernant la signature ou non des «cityzens».

Plus précisément, certains de 2015 se distinguent dans lesquels il est interrogé directement à ce sujet en raison du grand potentiel économique que ceux de Manchester ont montré à cette époque.

“Pensez-vous que l’argent peut me faire changer d’avis maintenant ? Je ne le crois pas. Je ne pense pas que ce soit le problème, car Si c’est une question d’argent, je pourrais aller au Qatar“, a assuré Cristiano.

“(Ils) ont peut-être plus d’argent que Manchester City, mais Ce n’est pas toujours une question d’argent, c’est une question de passion“, il ajouta.