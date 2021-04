Cristiano Amon de Qualcomm parle de la 5G, de la pénurie mondiale de puces et plus encore dans l’AMA

Qualcomm a récemment ouvert le programme Snapdragon Insiders afin d’atteindre les passionnés de technologie et les fans des produits de la société. Le programme vise à donner aux membres l’accès à des avantages tels que des concours, des invitations à des événements, Ask Me Anythings (AMA) et des premières informations sur les nouveaux produits. Aujourd’hui, le nouveau PDG de Qualcomm, Cristiano Amon, s’est rendu à Reddit pour une AMA discutant des produits actuels et futurs de Qualcomm.

Comme prévu, de nombreuses questions portaient sur la 5G, ce qui est compréhensible maintenant qu’elle devient de plus en plus courante avec la plupart des meilleurs téléphones Android de cette année à lancer jusqu’à présent. Une question posée portait sur le rôle de la 5G à l’échelle mondiale et sur la façon dont elle peut provoquer une fracture numérique entre ceux qui ont et qui n’ont pas accès. Amon a répondu au contraire:

En fait, c’est le contraire: la 5G offre une opportunité unique de démocratiser l’accès Internet et la puissance de calcul. En plus d’apporter le haut débit à des millions de personnes, il connectera tout le monde et tout au cloud et apportera la puissance de calcul du cloud à chaque personne et à chaque appareil. J’ai écrit à ce sujet pour le Forum économique mondial – je pense que les décideurs devraient donner la priorité aux déploiements de la 5G et libérer son potentiel.

Sa réponse est logique compte tenu de la volonté de la société de faire baisser les prix de la 5G avec des puces comme le Qualcomm Snapdragon 480. C’est particulièrement impressionnant, étant donné que le réseau en est encore à ses balbutiements, ce qu’Amon souligne dans une autre réponse, déclarant que “nous sommes juste à le début de la transition 5G, “en particulier en ce qui concerne mmWave et le spectre 5G disponible. Alors que nous parlons actuellement de MHz et de GHz de spectre, Amon pense déjà à Terahertz (THz):

Écoutez, il ne fait aucun doute que le sans fil continuera d’avoir besoin de plus de spectre. La technologie derrière le spectre mmWave appliquée à la 5G est incroyable – elle fonctionne incroyablement bien malgré le scepticisme initial. THz sera le même.

L’un des grands éléphants roses dans la salle était la pénurie mondiale de puces qui a ravagé plusieurs industries et provoqué une pénurie d’appareils comme la PS5. Cela a déjà commencé à affecter les meilleurs téléphones Android, avec de grands acteurs comme Samsung et potentiellement Google ressentant les effets sur leur ligne de production. Interrogé sur la manière dont cela affecte Qualcomm, Amon répond en admettant que les effets de la pandémie ont accéléré la dépendance aux puces dans plusieurs industries tout en donnant l’espoir que les choses s’amélioreront plus tard cette année:

La pandémie a considérablement accéléré la transformation numérique de l’économie mondiale. Cela a stimulé la demande de semi-conducteurs pour la connectivité, le traitement et le cloud dans tous les secteurs. De plus, comme prévu par Qualcomm, le marché des smartphones 5G continue de croître et atteindra plus d’un demi-milliard d’appareils 5G au milieu de nos projections. Au contraire, cette pénurie de semi-conducteurs a souligné l’importance de notre technologie pour l’avenir de notre économie et l’importance de l’opportunité qui nous attend. Nous sommes optimistes que les contraintes d’approvisionnement en semi-conducteurs s’amélioreront au second semestre de l’année civile.

Cristiano Amon parle également du rôle de Qualcomm dans les puces automobiles, VR / AR et PC, ainsi que de son niveau de performance. Avoir ce type d’engagement des consommateurs est certainement un bon moyen de commencer son mandat de PDG une fois que son nouveau titre entrera en vigueur le 30 juin, et il y aura probablement plus d’opportunités d’engagement grâce au programme Snapdragon Insider.