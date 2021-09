Cristiano atteint Casillas en Ligue des champions

in

15/09/2021 à 8h33 CEST

Avec le match contre lui Jeunes garçons de ce mardi, Cristiano Ronaldo égalé Iker Casillas comme le joueur qui a disputé le plus de matchs dans l’histoire de la Ligue des champions, avec 177.

L’attaquant de Manchester United l’a fait avec trois clubs différents (United, Real Madrid et Juventus), et il est le seul à avoir dépassé la cinquantaine avec deux équipes différentes (101 avec Madrid et 53 avec United, comptant désormais sa deuxième étape).

L’ancien gardien de but madrilène a atteint 177 après seize ans à protéger le but du Real Madrid. La star de United est maintenant professionnelle depuis 17 ans après avoir fait ses débuts pour le Sporting en 2002. Au total, ajoute-t-il 135 buts, 42 passes décisives et cinq titres pour l”Orejona’.

Le Portugais continue d’étoffer sa légende et c’est qu’il a été l’auteur du premier but de cette édition de Ligue des champions, avant d’atteindre le quart d’heure de son match, même si finalement United n’a pas pu gagner.

Derrière lui, il n’a qu’un seul joueur actif qui pourrait l’atteindre, Leo Messi, qui en a 149. Entre les deux se trouvent, le Casillas (177), Xavi Hernández (157) et Ryan Giggs (151). Pour l’instant, Cristiano a, à coup sûr, trois matchs de plus en phase de groupes, plus d’éventuels matchs en huitièmes de finale.