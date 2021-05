Cristiano commence à emballer

17/05/2021

À 22:04 CEST

Aile Juventus ce parcours ses quelques joies durent entre peu et rien. Si la victoire de samedi contre l’Inter et le tirage au sort Milan Le lendemain, ils ont ravivé l’espoir de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions, la journée d’hier a de nouveau été marquée par des rumeurs sur le départ de Cristiano Ronaldo cet été.

La cause était une vidéo publiée sur le site Web ‘PerSempreCalcio’ dans laquelle on pouvait voir le déplacement des sept voitures de luxe de l’attaquant portugais. Les véhicules ont quitté Turin transportés par la société portugaise «Roclo Cargo» depuis Lisbonne. La diffusion de ce document, rapidement devenu viral sur les réseaux sociaux et partagé par les grands médias du pays, a alimenté les rumeurs sur les préparatifs d’un éventuel déménagement.

La véracité de la vidéo a été confirmée quelques heures plus tard sur la station de radio ‘Radio Punto Nuovo’ par Luciano Saroglia, voisin de Christian. «Lorsque Ronaldo est arrivé il y a trois ans, j’ai vu deux camions décharger des voitures ici. Hier ils sont venus les enlever, j’ai vu Ronaldo tout contrôler et parler aux chauffeurs, ils ne l’ont pas fait en italien ”, a raconté le témoignage, qui voulait ajouter un détail plus personnel: «C’était un bon voisin: il n’y a jamais eu de fête. De plus, depuis son arrivée, la sécurité a beaucoup augmenté.

À ce jour, on ne sait pas où il jouera Ronaldo la saison prochaine. Bien qu’il lui reste un an de plus sur son contrat, de nombreuses voix soulignent son désir de quitter Turin même si le Juve se qualifier pour le Des champions. Après le refus de Real Madrid, les équipes qui ont le plus sonné pour le signer ont été les PSG, les Sporting de Portugalui et lui Manchester United. Mais aucun des trois n’a encore franchi le pas de le poursuivre.