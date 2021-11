Cristiano dit au revoir à Solskjaer

22/11/2021 à 11:54 CET

Cristiano Ronaldo dit au revoir à celui qui jusqu’à ce dimanche était son entraîneur, Ole Gunnar Solskjaer, et a déclaré qu’il était un « être humain incroyable ».

L’attaquant portugais a publié un message sur ses réseaux sociaux pour licencier Solskjaer, qui a été limogé dimanche après avoir perdu 4-1 contre Watford.

« C’était mon attaquant quand je suis arrivé à Manchester United et il a été mon entraîneur quand je suis revenu dans l’équipe. Mais c’est surtout un être humain incroyable. Je lui souhaite le meilleur dans ce que la vie lui réserve maintenant. Bien. chance, ami, tu le mérites « , a-t-il dit Christian.

Le licenciement de Solskjaer se termine par trois ans de gestion du Norvégien à Manchester, où il est arrivé en remplacement comme entraîneur par intérim José Mourinho en décembre 2018. Cependant, à peine trois mois plus tard, il a été confirmé en tant qu’entraîneur permanent et au cours de ses années de mandat, il a mené les « Diables rouges » à un finaliste de Premier League, une troisième place et une finale de Ligue Europa. .