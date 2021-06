“Cristiano est décisif, mais le plus important c’est le groupe”

17/06/2021 à 20h42 CEST

.

Bruno Fernandes, milieu de terrain de Manchester United, a assuré que son partenaire Cristiano Ronaldo “C’est décisif”, et l’a montré avec deux buts contre la Hongrie lors du premier match de le Portugal dans la Euro 2020, mais que “le plus important, c’est le groupe”.

« Il est déjà décisif, il a marqué deux buts. Tout le monde connaît la qualité qu’il a, la capacité et la facilité à marquer des buts qu’il a. Mais la chose la plus importante, comme il le dit, c’est le groupe, qui fait de son mieux pour le pays », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse à Budapest, d’où part l’expédition portugaise dans l’après-midi Munich, théâtre de la deuxième rencontre samedi contre l’Allemagne.

Bruno Fernandes a souligné que l’agresseur du La Juventus “est un de plus qui donne le meilleur de lui-même et le faire de la meilleure façon, comme lors du dernier match. “Considéré comme l’un des joueurs les plus remarquables de la Premier et du football européen cette saison, il a souligné que le troisième but contre la Hongrie, dans lequel l’équipe a donné 33 passes consécutives, est un signe de “la qualité des joueurs” et de la “capacité de l’équipe à le faire”.

« Il y a des aspects à améliorer, mais nous sommes heureux. Marquer un but aussi beau que ça, c’est toujours gratifiant”, a estimé le footballeur de la Manchester United, qui n’accorde pas un crédit excessif à des questions telles que “jouer plus précieux”, car pour lui “le plus précieux “c’est nous””.

“Nous irons jusqu’au bout ensemble et unis. Donner le meilleur de nous. Sans un ensemble de « moi », comme le dit notre coach. Le “nous” est la chose la plus importante jusqu’à la fin. Et c’est ce qui va nous aider à atteindre nos objectifs », a-t-il déclaré.

Bruno Fernandes a déclaré qu’après s’être imposé Hongrie l’objectif est de “gagner le prochain” match contre Allemagne, un autre test décisif pour le champion en titre : “Tous les matchs sont difficiles en Eurocupquel que soit le rival. Nous avons vu quelques surprises et chaque match est différent aussi.”

“Nous connaissons la puissance individuelle des joueurs allemandsMais nous nous concentrons sur le collectif. Nous savons ce que nous avons à faire. Malgré le 3-0, il y a toujours des choses que nous devons corriger, et nous devons le faire à chaque match”, a-t-il déclaré.

Le milieu de terrain portugais s’attend à une Allemagne à l’attaque et un le Portugal également avec une vocation à viser la victoire, même si plus tard “il est difficile de prédire ce qui va se passer car un match a de nombreux moments, de nombreuses décisions en une seconde”. “Nous voulons gagner, contrôler, avoir le ballon et marquer des buts, bien sûr. On sait à quoi s’attendre de l’Allemagne“, un point.

Bruno Fernandes Il a ajouté qu’il a vu la défaite de Allemagne en vue de France et qu’à son avis les Allemands ont eu “quelques chances” et “n’ont pas mal joué”, “mais la France est aussi une bonne équipe et il est difficile de jouer contre eux”. En tout cas, il a souligné que celui de Munich Ce sera un match “difficile” pour le Portugal, “mais aussi pour l’Allemagne”.

L’équipe portugaise, qui a été testée négative aux derniers tests de coronavirus, s’est exercée ce jeudi à Budapest avant de repartir pour Munich avec le l’arrière gauche Nuno Mendes seul victime d’une surcharge musculaire.