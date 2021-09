“Cristiano est le meilleur joueur qui ait jamais existé”

14/09/2021 à 19h10 CEST

Nous avons entendu maintes et maintes fois la question “Qui est le meilleur ? Messi ou Cristiano ?”. Et pour les goûts couleurs. Il est clair que pour ceux qui ont vécu avec les Portugais, Ronaldo est le meilleur à cause de son instinct, à cause de son envie de s’améliorer, de toujours gagner, de marquer… Puis il y a ceux qui se sont entraînés et joué avec Leo Messi , qui l’a élevé au sommet du football mondial pour sa magie, pour avoir fait des choses que personne n’a su faire auparavant.

Gary Neville a été interrogé sur l’éternelle question, et la légende “diable rouge” et ancien coéquipier de Cristiano à United n’a eu aucun doute. “J’ai toujours ignoré cette question de Ronaldo ou Messi, c’est un peu un fantasme et les deux devraient être appréciés. Mais ce matin, un homme m’a demandé si je pouvais choisir n’importe quel joueur de l’histoire pour sortir du banc et j’ai gagné un match, qui serait-ce ? Eh bien, Cristiano Ronaldo”, a-t-il déclaré dans ‘Sky Sports’.

Les compliments ne se sont pas arrêtés là, mais sont allés à bien plus : “Je pense qu’il est le meilleur joueur de football qui ait jamais vécu. Ce qui m’amène, c’est le record international de buts, le plus grand nombre de buts de tous les temps, et les cinq Ligues des Champions avec des équipes pires que celles de Messi. »

Heureusement, la légende de Liverpool Jamie Carragher a semblé mettre de l’ordre : “Ronaldo n’est pas le meilleur joueur de tous les temps, c’est Messi. Messi est aussi un meneur de jeu, il peut diriger le jeu. Ronaldo ne peut pas faire ça.”