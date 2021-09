Cristiano et les records qu’il peut accumuler à United

12/09/2021 à 19:32 CEST

Bien que le monde du football connaisse déjà très bien les qualités et les dispositions de Cristiano Ronaldo avec les rendez-vous importants, même les plus optimistes ne l’imaginaient pas. l’ambiance qui a généré le retour des Portugais à Old Trafford avec le maillot de Manchester United. Son doublé contre Newcastle était la carte de visite d’un redébut magique au ‘Theater of Dreams’.

L’État pour que Ole Gunnar Solskjaer nécessaire pour le poste d’attaquant dans les «diables rouges», avides de buts et d’abonnés, désormais, à l’une des meilleures cartes de score du monde du football.

BATTRE DES RECORDS

Fidèle à son style d’accumuler de plus en plus de marques, Cristiano a marqué un couple à son retour. Le Portugais, avec 120 buts, il est à une cible d’égaler Andy Cole pour la 17e boîte de buteurs de tous les temps du club. Et la prochaine étape, curieusement, est son entraîneur Solskjaer avec 126. Pour entrer dans le «top 10», CR7 doit marquer 35 buts supplémentaires avec le maillot rouge, un chiffre qui semble impossible du tout.

Il ne semble pas non plus très loin d’atteindre la marque de surpasser Iker Casillas en tant que joueur avec le plus de participations dans l’histoire de la Ligue des champions. L’Espagnol a accumulé 177 et Cristiano en a 175, toute la phase de groupes restant à jouer. Cette semaine, ils commenceront à marcher contre les Young Boys, et on s’attend à ce que les Portugais fassent une présence en tant que titulaire.

Un autre fait qui résume l’impact de Ronaldo à Old Trafford souligne que l’attaquant est le premier à marquer un doublé dans un match de Premier dans ce domaine avec le numéro “7” de United. Précédent? Cristiano lui-même en avril 2009 contre Tottenham. C’est votre maison.