Cristiano et sa cour devant une Allemagne en détresse

in

18/06/2021 à 19h00 CEST

.

L’équipe portugaise de Cristiano Ronaldo, avec la confiance que lui donne la victoire obtenue lors du premier match contre la Hongrie, se mesure à une Allemagne en difficulté qui arrive dans le besoin après avoir perdu son premier match contre la France.

Afin de Cristiano, qui lors de la première a franchi le cap du meilleur buteur de l’histoire des Championnats d’Europe avec 11 buts, L’Allemagne est une sorte d’affaire inachevée. A quatre reprises, il a affronté les Allemands avec le Portugal et les quatre parties ont été réglées avec des défaites pour les Portugais. Ronaldo n’a réussi à marquer dans aucun d’entre eux.

Dans la concentration allemande, on s’aperçoit constamment que l’histoire récente ou relativement récente est de peu d’utilité. La dernière rencontre a eu lieu au Brésil 2014 qui s’est soldée par une victoire 4-0 pour l’Allemagne mais depuis lors, le Portugal a beaucoup changé.

“En 2014, tout tournait autour de Cristiano dans l’attaque. Maintenant, POrtugal a un grand nombre de grands joueurs”, a prévenu le défenseur Mats Hummels, dans une interview avec le journal “Bild”.

Hummels pensait probablement à à quel point Bruno Fernandes peut être déséquilibrant du milieu de terrain et aussi dans la capacité qu’ont des joueurs comme Diogo Jota ou Bernardo Silva de définir un jeu et, aussi, d’ouvrir des espaces au toujours dangereux Cristiano.

Du côté portugais, Bruno Fernandes a défini l’Allemagne comme une équipe “imprévisible”. “Il est difficile de dire ce que nous pouvons attendre de l’Allemagne. Beaucoup de choses peuvent se passer dans le jeu et des décisions devront être prises à tout moment”, a déclaré le joueur portugais. “Notre plan doit être d’avoir beaucoup de possession de balle et de générer naturellement des arrivées et d’essayer de marquer des buts”, a-t-il ajouté.

L’Allemagne de Joachim Löw est une équipe qui a aussi toujours parié sur la possession et que parfois il a fini par s’y noyer devant des équipes qui lui rendent difficile l’atteinte du but.

Très probablement, Löw et l’entraîneur portugais répéteront les compositions qui ont commencé le premier jour, bien qu’en Allemagne il y ait eu petits débats sur des modifications précises -le plus important serait l’aveu de Leroy Sané- et même sur un changement de système.

Ce dernier impliquerait de passer d’une défense de trois centraux à une ligne de quatre pour laquelle Löw a perdu une alternative en raison d’une blessure musculaire de Lukas Klostermann, qui pourrait jouer comme arrière droit.

L’Allemagne a fait sa formation finale à sa concentration à Herzogenaurach avant de partir pour Munich et Löw avait 24 des 26 joueurs appelés à sa disposition.

Les absents étaient Klostermann, en raison d’une blessure musculaire, et Jonas Hoffmann, qui se remet de problèmes de genou. Serge Gnabry, qui avait manqué comme mesure de régulation de l’effort, s’est entraîné normalement.

Compositions probables :

Le Portugal: Rui Patricio; Semedo, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro ; Guillaume, Danilo ; Bruno Fernandes ; Bernardo Silva, Diogo Jota ; et Cristiano Ronaldo.

Allemagne: Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger ; Kimmich, Gündogan, Kroos, Gosens ; Sané, Muller ; et Gnabry.

Arbitre: Anthony Taylor (Angleterre).

Stade: Allianz Arena à Munich.

Heure de début: 18h00.