Cristiano et un autre indice de ses adieux

in

06/05/2021

Le 06/06/2021 à 01:03 CEST

Ce ne sont pas des jours de calme pour la Juventus, qui doit planifier la nouvelle saison avec son nouvel entraîneur, Massimiliano Allegri, et avec le doute de savoir si sa silhouette et son buteur Cristiano Ronaldo perdureront. Le Portugais, qui n’a pas encore dévoilé son destin, il vise à quitter l’entité Bianconera et a laissé des indices en cours de route.

La plus récente, collecté par ‘Tuttosport’, c’est que Jeep l’a laissé en dehors de l’annonce de la nouvelle saison. Le sponsor principal de l’équipe italienne l’avait déjà choisi pour 2019 et 2020, mais à cette édition Paulo Dybala, De Ligt, Federico Chiesa et Chiellini ont participé, quel que soit le ‘7’ portugais.

VOUS RENDEZ-VOUS À PARIS ?

Le quotidien précité a souligné que la Juve prépare son plan en cas d’adieu de Cristiano, profitant de son contrat actuel jusqu’à l’année prochaine pour négocier une sortie commode à Turin. Le Paris Saint-Germain s’est montré intéressé par ses services, ce qui mettrait le nom de Mauro Icardi sur la table des négociations.

L’attaquant argentin n’a pas convaincu Pochettino ni le conseil d’administration de la capitale française, et Allegri accepterait de l’avoir pour la saison prochaine. L’entraîneur n’est pas inquiet de perdre CR7, puisqu’il considère qu’avec Morata, Dybala et un attaquant de niveau, sa partie offensive aurait été bien faite..

Une autre option qui apparaît à l’horizon est la Manchester United, qui entrerait également dans l’échange de cartes afin de revoir Cristiano avec le maillot rouge à Old Trafford.

Ils ont récemment exclu son retour, mais le problème économique pourrait être allégé si les hommes de Solskjaer accordaient à Paul Pogba un salaire pour le plus haut de l’équipe qui amortirait l’entrée économique des émoluments du Portugais. La complication viendrait donc de la « Vecchia Signora », qui Il ne voit pas aussi clairement le retour de Pogba, puisque la zone médullaire est, pour le moment, bien couverte.