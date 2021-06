“Cristiano était amoureux de lui”

11/06/2021 à 11h43 CEST

Daniel Guillen

L’entraîneur de l’AS Rome, José Mourinho, a fait l’éloge de Karim Benzema et a reconnu que Cristiano Ronaldo le considérait comme l’un des meilleurs attaquants du monde pour The Sun : “Le meilleur compliment que vous puissiez faire à Karim Benzema, c’est que Cristiano Ronaldo était amoureux de lui au Real Madrid”.

Les Portugais, qui a coïncidé avec les deux pendant son séjour dans la capitale, a souligné toutes les vertus de l’attaquant français : “Karim est probablement le seul numéro 9 que je connaisse qui n’est pas égoïste dans son jeu. Sa vision est incroyable, la façon dont il aime son football joue avec beaucoup de liberté.”.

L’ex également de Chelsea, Manchester United ou de l’Inter a souligné que la liaison Benzema-Mbappé est très similaire à celle de Kane-Son, qu’il connaît bien depuis son passage à la tête de Tottenham : “Karim tirera le meilleur de Mbappé, comme il l’a fait à Madrid avec Cristiano. Comme Kane avec Son : la façon dont l’entraîneur interagit avec celui qui attaque l’espace et fait des courses en diagonale. Je pense que Karim, dans cette équipe en France, peut fais-le très, très bien”.

la France, la grande favorite ; Ronaldo, Benzema, Kane et Lukaku, les candidats MVP

Mourinho assure que la France peut devenir le nouveau champion d’Europe après avoir remporté la Coupe du monde en 2018. A l’appel de Karim Benzema, qui C’est douteux pour les débuts après avoir pris sa retraite avec des maux physiques dans le dernier engagement des Deschamps, les Gaulois sont les grands favoris.

Sur l’éventuel MVP du tournoi, les Portugais n’ont pas hésité : Benzema, Kane, Lukaku et Ronaldo ont de nombreux numéros. “Je dirais qu’Harry marque plus de buts et a probablement plus d’instinct de tueur (que Benzema). Mais Karim, en tant que joueur, est absolument incroyable et quand vous regardez l’équipe de France et imaginez Antoine Griezmann et Kylian Mbappé jouer avec lui, je pense que cela peut être une bonne chose.“, a-t-il condamné.