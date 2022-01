« Cristiano était égocentrique, incroyablement compétitif et un gagnant »

01/10/2022

Le à 20:02 CET

L’ancien gardien de Liverpool et du Real Madrid, Jerzy Dudek, a attisé plusieurs anciens collègues dans son autobiographie. Surtout, à certains des footballeurs avec qui le Polonais partageait un vestiaire au club blanc. Après la retraite du gardien de but en 2011, en 2016, il a rendu public plusieurs détails controversés de la garde-robe des merengues dans sa biographie, comme la mauvaise relation de Pedro León avec José Mourinho.

Après être resté quelques années à l’écart des projecteurs médiatiques, le champion de Ligue des champions avec les rouges est revenu sur le plan médiatique avec des déclarations controversées sur Cristiano Ronaldo et Raúl González Blanco. Les quatre saisons où Dudek est resté à Madrid ont été marquées par les débordements continus de Mourinho, l’entraîneur des Blancs à l’époque.

Concernant l’ancien attaquant espagnol, le Polonais a indiqué que « Il est arrogant mais, au final, un gars normal. » Ironiquement, en 2010, Dudek avait fait l’éloge de Raúl lors d’une conférence de presse : « Ce fut un plaisir d’être à ses côtés ces trois saisons. On ne voit pas autant de bonnes personnes dans le football que lui. » L’ancien gardien de but n’a guère manqué d’occasions après l’ombre d’Iker Casillas, mais dans les vestiaires, il a servi de plus.

Enfin, l’autre star qui a reçu des critiques de Dudek dans son autobiographie était Cristiano Ronaldo. L’ancien joueur de 48 ans a décrit ses moments forts à propos de la star portugaise : « Il était égocentrique, incroyablement compétitif et un gagnant. »