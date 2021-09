Cristiano interdit à sa mère d’assister à ses débuts avec United

09/06/2021

Le à 20:14 CEST

Old Trafford seront emballés ce samedi pour assister à la Le premier match de Cristiano Ronaldo dans sa deuxième étape dans le Manchester United. Mais il y a une personne qui ne sera pas là, sa mère. Cela a été expliqué par la star portugaise lors d’un entretien avec Piers Morgan, un journaliste du “Daily Mail” britannique, dans lequel il a avoué qu’il ne lui permettait pas de participer à des matchs importants, car il souffre plus tard d’évanouissements.

Christian ne laissera pas sa mère être en état de choc ce samedi contre Newcastle, le premier de la deuxième étape du footballeur en tant que “diable rouge”. Sa mère, Dolores Aveiro, vous devrez en être témoin depuis chez vous.

Sa mère, Dolores Aveiro, est le disciple le plus fidèle du footballeur portugais et a été dans chacun des nombreux succès que Madère a remportés tout au long de sa carrière. En effet, la passion avec laquelle il vit les jeux de son fils est telle qu’il a été banni pour éviter que le stress et la nervosité que provoquent certaines rencontres finissent par affecter gravement sa santé.

Morgan se souvient même des paroles que lui a dites Ronaldo, avec qui il dit s’entretenir chaque semaine et avec qui il a dîné dans un restaurant prestigieux de Turin alors qu’il était encore joueur de la Juventus : “Maintenant, vous ne pouvez pas regarder de gros matchs. Je dis : ‘Ecoute, je n’ai plus de père. Je ne veux pas perdre ma mère aussi, alors tu ne vas pas regarder les quarts de finale, les demi-finales ou les finales.'”.

“Elle devient si nerveuse que je ne comprends pas pourquoi. Maintenant, elle n’a pas le droit de regarder de gros matchs. Je reçois des amis qui restent avec elle et va faire le tour de la maison. Il s’est évanoui deux fois dans le stade”, a avoué le footballeur qui reviendra jouer à Old Trafford après 12 ans d’absence de Manchester. A 36 ans, ‘CR7’ revient en Premier League à la recherche de nouveaux défis, et ce samedi il retrouvera un stade plein qui passera de belles vacances pour accueillir l’un de ses plus illustres enfants.