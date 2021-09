Cristiano ne peut pas avec Aston Villa

in

25/09/2021

Le à 15:46 CEST

Pour la première fois depuis qu’il a rejoint Manchester United, Cristiano Ronaldo n’a pas été marqué, dans un match gris pour les ‘Red Devils’ tombés à domicile contre Aston Villa (0-1) après Bruno Fernandes rater un penalty dans le dernier souffle.

BOUE

ASV

Manchester United

De Gea, Fernandes, Fred, Greenwood, Maguire (Lindelof, 67′), McTominay (Cavani, 82′), Pogba, Ronaldo, Shaw (Dalot, 34′), Varane et Wan-Bissaka.

Aston Villa

Cash, Hause, Ings (Buendia, 78′), Konsa, Luiz, Martínez, McGinn, Mings, Ramsey (Archer, 86′), Targett et Watkins.

Arbitre

Dean M. TA : Shaw, Fred / McGinn, Cash.

Incidents

Match correspondant à la sixième journée de Premier League disputée à Old Trafford.

Cristiano, qui a joué les 90 minutes ce samedi, n’a pas pu aider United à obtenir quelque chose de positif, après avoir marqué lors des trois matchs qu’il avait disputés avec United. De plus, il a remis la responsabilité de tirer un penalty à la 91e minute, ce qui aurait signifié un match nul, à son compatriote Fernandes, qui l’a échoué.

Casser Christian durant la semaine contre West Ham United, mais pas même avec ceux qu’il a réussi à empêcher son équipe de laisser des points fondamentaux à domicile face à un rival, a priori, accessible aux aspirations de ceux de Ole Gunnar Solskjaer, qui a mis en péril le leadership de la Premier League.

A deux minutes de la fin, et après que United ait tenté tout le match, une tête de Kortney hause a donné la victoire à Villa, qui a pris d’assaut Old Trafford et fait perdre à United sa position privilégiée dans le classement.

Avec cette défaite, United est quatrième, avec 13 points, au même titre que Chelsea et City, qui ont déjà joué, et Liverpool, qui n’a pas encore joué son match ce week-end.

C’est la deuxième crevaison consécutive de United cette semaine, après avoir été éliminé en Coupe de la Ligue.