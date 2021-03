« Cristiano ou Bale ne sont pas là, mais Ramos, Modric, Kroos sont toujours là … »

19/03/2021 à 16h28 CET

Jurgen Klopp, L’entraîneur de Liverpool, a parlé du match contre le Real Madrid en Ligue des champions et a souligné que bien qu’ils ne soient plus Cristiano Ronaldo non plus Gareth Bale, suivez des joueurs comme Sergio Ramos, Luka modric Oui Toni Kroos.

L’Allemand s’est exprimé pour la première fois après avoir appris qu’il affronterait le Real Madrid pour une place en demi-finale de la Ligue des champions.

« C’est excitant. De toute évidence, c’est une traversée compliquée, mais je vais bien parce que si vous regardiez les autres équipes, vous penseriez » oh mon Dieu « , parce qu’elles sont toutes fortes et de qualité », a-t-il déclaré. Klopp aux médias de Liverpool.

« Nous ne les avons affrontés que depuis deux ans et ce fut une soirée difficile, alors avoir l’opportunité de jouer à nouveau contre eux est une bonne chose », a-t-il rappelé, en pensant à la finale de la Ligue des champions 2018.

« Avec Liverpool, nous n’avons joué qu’une seule fois contre eux, mais c’est toujours difficile. Je pense que c’est la première fois que je les affronte sans Christian et sans Balle, mais évidemment Bouquets suivre, Varane suivre, Kroos suivre, Modric, Casemiro, Carvajal, Benzema… «

« Et plusieurs jeunes joueurs aussi. J’ai hâte d’y être », a ajouté l’Allemand.

Klopp Il a également discuté du lieu possible pour le match aller, avec la possibilité que le match ne soit pas joué à Madrid, comme cela est déjà arrivé à Chelsea et à l’Atlético de Madrid, qui ont dû jouer à Bucarest.

« Nous ne savons pas où nous jouerons, mais ça va. Si c’est Budapest (où Liverpool a joué au deuxième tour), ça ira. Le match retour, je l’espère, sera à Anfield, ce serait génial. »