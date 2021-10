« Cristiano pensait plus au présent qu’au futur »

27/10/2021 à 19h25 CEST

.

Giorgio Chiellini, capitaine de la Juventus de Turin, a assuré ce mercredi que Cristiano Ronaldo, son ancien coéquipier avant son déménagement à Manchester United, « Je pensais plus au présent qu’au futur« .

« (La signature de Cristiano) a été importante pour l’histoire du club et cela représentera un moment de croissance pour notre marque. Maintenant, la Juve est de plus en plus connue dans le monde entier. Les joueurs comme lui sont si importants qu’ils ont une vie différente, il ne pouvait même pas se promener dans le centre de Turin», a assuré Chiellini dans une interview accordée ce mercredi à la télévision italienne « DAZN ».

« J’avais compris que je quitterais le club, je voulais de nouvelles motivations et une équipe qui jouera autour de vous. Ici, nous ouvrons un projet pour rajeunir l’équipe et il pensait plus au présent qu’à l’avenir », a-t-il ajouté.Ça aurait été mieux si j’étais sorti plus tôt (au début du dernier marché et pas dans les derniers jours), car on a eu un petit ‘choc’ qu’on a payé au niveau des points lors des premiers matches », a-t-il insisté.

L’officialité du départ de Cristiano est arrivée le dernier jour du marché été et le club de la Juventine, qui avait joué la première journée avec CR7, n’a pas su s’imposer dans le les trois prochains jours de Serie A. Les Portugais ont signé pour la Juventus en 2018 du Real Madrid pour 117 millions d’euros et à Turin il a conquis deux titres de champion, une Coupe d’Italie et une Super Coupe.