Cristiano pourrait redevenir un ex, vous savez lequel ?

13/07/2021 à 12:14 CEST

Le marché des transferts ne tient qu’à un fil. L’Eurocup, l’America’s Cup et, surtout, une économie plombée par la pandémie, ont paralysé les grosses embauches en attendant le grand déménagement. Haaland, Mbappé, Messi et Cristiano continuent sans clarifier leur avenir, bien que ce dernier puisse avoir le sien lié au passé.

Et, bien que Cristiano soit toujours un attaquant de la Juventus, d’autres équipes se présentent pour un hypothétique transfert. Ainsi les choses, plusieurs ex de Funchal sont dans la liste. Le premier est Manchester United, club préféré des cotes Betfair. Le retour de CR7 chez les Diables Rouges s’échange à [2.75].

L’Eurocup Golden Boot continue d’entretenir son affiche et c’est pourquoi le club qui a le plus bougé sur ce marché des transferts l’a aussi dans son portefeuille. Le PSG rêve de réunir Ramos, Mbappé, Neymar et Cristiano. L’embauche des Portugais pour une équipe de rêve est à un quota de [3.5].

Le Real Madrid, une chimère ?

Derrière les deux favoris, une autre vieille connaissance se tient debout. Le Real Madrid, qui n’a pas disputé de finale de Ligue des champions depuis le départ de Cristiano, est le troisième en lice. Des retrouvailles avec les Blancs et Carlo Ancelotti semblent compliquées, mais le football est capricieux et n’est donc pas à exclure. Pour les plus romantiques, les frais de retour à la Maison Blanche sont de [6.0].