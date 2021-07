Cristiano pourrait rester à la Juventus

07/04/2021

Le à 19:04 CEST

Arnau montserrat

L’arrivée de Cristiano Ronaldo à Turin il y a trois étés, j’avais un objectif clair. Le Portugais avait régné en Ligue des champions, réalisant trois d’affilée avec le Real Madrid et il semblait que sa signature était le saut définitif pour une équipe qui n’avait pratiquement aucun rival en Serie A. Trois saisons plus tard non seulement ils n’ont pas atteint les Champions souhaités, sinon qu’ils ont perdu le trône des champions d’Italie.

La faute de Cristiano, justement, ne l’est pas. 36 buts et 4 passes décisives dans une saison où, sous les ordres d’Andrea Pirlo, ils ont baissé d’un cran.

Cristiano Ronaldo lors du match de Serie A face à l’ACF Fiorentina (1-1)

| .

C’est précisément ce marasme qui a provoqué le début du moulin à rumeurs d’une éventuelle marche. Spéculation avec le Real Madrid, avec le PSG ou avec Manchester United. Malgré un an de contrat de plus avec la Juventus, l’avenir de Funchal semblait de plus en plus éloigné de Turin. Quelque chose qui a changé après l’élimination du Portugal aux mains de la Belgique en huitième de championnat d’Europe.

Mendes travaille déjà

Selon la ‘Gazzetta dello Sport’, l’ailier portugais aurait communiqué qu’il souhaite rester à la Juventus et il veut même renouer avec les ‘bianconeri’. La principale pierre d’achoppement entre les deux parties reste l’économie du club.

Après la pandémie, la Juventus a été l’une des équipes les plus touchées au niveau des revenus et maintenir le salaire stratosphérique de Cristiano n’est pas facile. Jorge Mendes, le représentant du joueur, mettrait la prolongation d’un an sur la table. C’est-à-dire, portez l’élastique Juventus jusqu’en 2023. Cristiano aura alors 38 ans. Bien qu’il semble que le temps ne passe pas pour lui. Bien sûr, si Mabbpé va à Madrid… tout peut changer.