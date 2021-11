Cristiano pourrait tomber encore plus bas

27/11/2021 à 12h29 CET

pari

Chelsea contre Manchester United

dimanche, 17h30

Cela peut être un dimanche très difficile pour Cristiano Ronaldo. Le Portugais va affronter le leader de la Premier League pour ne pas tomber encore plus bas dans le tableau et pouvoir dormir dimanche comme le 12, ce qui serait dommage pour un Manchester United qui a désormais commencé à prendre de bonnes décisions.

Suite au limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer, l’équipe de Manchester a signé Ralf Rangnick jusqu’à la fin de la saison, qui, en plus, entendent en faire leur directeur sportif. C’est un pas en avant pour un club à la dérive depuis le départ d’Alex Ferguson. Cela servira-t-il de stimulus pour ce dimanche ? Il semble difficile d’y penser en voyant ce qui s’est passé contre Villarreal. Un match qu’ils ont remporté par miracle et en raison d’un échec du défenseur et gardien de Villarreal.

La vérité est que seulement David De Gea Cela a empêché United de faire bien pire qu’il ne l’est. La part de Chelsea pour ce match [1.57] dénote le mauvais moment des « Diables rouges », dont la victoire va jusqu’au [6.0]. Mais vous devez vous rappeler le carrousel de les victimes des « bleus ». Romelu Lukaku et Timo Werner ne sont pas encore à 100%. Ben Chilwell est absent depuis plusieurs semaines, N’golo Kanté ne vient pas à cette rencontre, Kai Havertz est touché. Ce sont de nombreux problèmes pour une équipe qui a toujours manqué de faute de but, d’où son meilleur buteur cette saison est Reece James.

C’est pourquoi le double chance United de gagner ou de faire match nul à [2.4] c’est assez attrayant, car nous n’arrêtons pas de parler d’une équipe avec beaucoup de grandes figures qui, dans une bonne journée, sont capables de battre n’importe qui.