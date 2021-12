Cristiano qui ? L’ancien joueur du Bayern Munich Toni Kroos nommé « transfert du siècle » du Real Madrid

Dans une interview sur le podcast OMR de Philipp Westermeyer, Volker Struth, l’agent de la star du Real Madrid et ancien milieu de terrain du Bayern Munich Toni Kroos, a affirmé que son client est considéré comme le « transfert du siècle » par le président du club Florentino Pérez.

« [Perez] est une personne incroyablement agréable avec une belle histoire de vie », a déclaré Struth (tel que capturé par Daily Mail). « Il est entrepreneur mais reste humain. Il m’a expliqué pourquoi Toni Kroos est le transfert du siècle du Real Madrid.

Photo de Mike Hewitt – FIFA/FIFA via .

Après avoir rejoint le Real Madrid en 2014, Kroos a joué un rôle central dans les célèbres titres UCL à trois tours et deux en Liga des géants espagnols au cours de la dernière décennie. À 31 ans, le vainqueur de la Coupe du monde 2014 continue de faire partie intégrante de l’équipe de Carlo Ancelotti et on comprend pourquoi Pérez le tient en haute estime.

Comme tout bon représentant, Struth a toujours cherché à renforcer la réputation de Kroos, le qualifiant également de «vol du siècle» en 2017. Mais en ce qui concerne la plus grande signature de bonnes affaires du football, beaucoup diront probablement qu’il joue toujours pour le Bayern Munich et qu’il est le meilleur joueur de la planète depuis deux ans maintenant.