15/10/2021 à 16h51 CEST

Le joueur de Manchester United, Cristiano Ronaldo, a été distingué par le prix « Talent » pour le mois de septembre, une distinction décernée pour la première fois par les « ambassadeurs de la Ligue portugaise » et qui sera faite mensuellement.

Selon la Ligue portugaise, promoteur du prix, il s’agit d’une reconnaissance qui vise à valoriser le talent portugais qui se répand dans le monde entier.

Septembre dernier a été un mois très spécial pour le footballeur de Madère, puisqu’il a marqué cinq buts lors des cinq matchs qu’il a disputés avec Manchester United en Premier et en Ligue des champions. De plus, il a marqué un doublé avec l’équipe portugaise contre l’Irlande et est ainsi devenu le joueur avec le plus de buts au service d’une équipe nationale, battant l’Iranien Ali Daei.

Ronaldo Il a remercié la compétition portugaise pour la reconnaissance et a précisé que cette récompense « n’aurait pas été possible » sans l’aide de ses coéquipiers, avec qui « il partage ce trophée ».

Parmi le casting du jury des ambassadeurs qui décerne ce prix mensuel figurent d’anciens footballeurs tels que Paulo Futre, André Villas-Boas ou Simão Sobrosa, entre autres.