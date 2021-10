« Cristiano ressemblait à un petit garçon, il est seul à l’étage »

31/10/2021 à 11:37 CET

Après plusieurs semaines sans trouver la clé du décollage du nouveau projet de Manchester United, l’équipe de Solskjaer s’est rachetée de ses fantômes et s’est imposée à Tottenham Hotspur avec solvabilité et confort. Ce ne sont pas les meilleurs Spurs de la décennie mais, en quelque sorte, c’est bon signe après plusieurs dates où les résultats, le jeu et l’image n’ont pas été de front pour les diables rouges. Un symptôme qui montre que cette équipe peut jouer beaucoup mieux.

Cependant, il y a des voix critiques sur ce qui se passe d’un côté de Manchester. Et, peut-être, un autorisé. Il s’agit de Gary Nevil, qui a montré son mécontentement quant au temps qu’il a fallu à l’équipe anglaise pour se réveiller et qu’il a fallu plusieurs gros faux pas pour commencer à se racheter et montrer un bon match. Et le fait est que United a subi de dures défaites, comme Liverpool et, tôt ou tard, ils devront affronter Manchester City ou, en Europe, Atalanta.

Neville a reconnu qu’il était surpris qu' »il y ait eu six, sept, huit semaines de mauvaises performances, une attitude inepte pour défendre sans ballon, et que l’entraîneur ait dû être au bord du limogeage et d’une défaite 5-0 contre Liverpool pour l’obtenir », a déclaré l’ancien diable rouge sur ‘Sky Sports’. De plus, il avait aussi des mots à Cristiano Ronaldo, qui a ouvert la boîte et a marqué son quatrième but, et a dit « si vous avez quelqu’un comme Christian il faut l’intégrer dans l’équipe. Laisser à Sancho, Bois vert et Rashford sur le banc ce n’est pas le plan. Il a joué 4-2-3-1 les sept derniers matchs, mais Cristiano a aimé le changement de système. En le voyant seul face à Liverpool, il avait l’air d’un petit gamin. »