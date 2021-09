Cristiano Ronaldo a à nouveau le maillot Manchester United No.7, que David Beckham et Eric Cantona ont porté, mais la nouvelle signature hésitera à devenir comme Angel Di Maria ou Alexis Sanchez

in

Le maillot n°7 de Cristiano Ronaldo à Manchester United a commencé son odyssée légendaire lorsque la défunte superstar George Best l’a enfilé pour la première fois lors de la saison 1963/64.

Il a soulevé la première Coupe d’Europe des Diables Rouges en portant le maillot. Best a marqué un but emblématique en finale alors qu’il contournait le gardien de Benfica Jose Henrique alors que Man United sortait vainqueur 4-1 à Wembley.

CR7 est officiellement de retour à Man United avec Ronaldo compte tenu de son célèbre vieux maillot n ° 7

Le maillot a maintenant été remis à Ronaldo, pour la deuxième fois, après avoir accompli des actes héroïques similaires lors de son premier passage à Old Trafford où il a enfilé le maillot emblématique.

Il a suivi l’exemple de Best et de l’ancienne star de Man United et de l’Angleterre, Steve Coppell, qui a passé huit ans à le déchirer vers la droite.

Sur l’importance de porter le maillot n ° 7, Coppell a déclaré à talkSPORT: “J’ai succédé à Willie Morgan et j’étais très fier et conscient de l’importance après George [Best]. “

On pourrait dire que Best est le père de la fabrication du maillot n ° 7 à Man United avec une énorme responsabilité

Avance rapide de quelques décennies, et Ronaldo est l’un des dix joueurs à porter le Man United No.7 à l’époque de la Premier League.

Il est juste de dire que cela a été un sac mélangé sur qui l’a porté avec succès et qui ne l’a pas…

N°7 de la Premier League de Manchester United

Andreï Kanchelskis

Eric Cantona

David Beckham

Cristiano Ronaldo

Michael Owen

Antonio Valence

Ange Di Maria

Memphis Depay

Alexis Sanchez

Edinson Cavani

Cristiano Ronaldo

Andreï Kanchelskis (1991-92)

Un style de jeu direct sur les ailes de l’ancien international russe a joué un rôle essentiel pour aider Man United à mettre fin à ses 26 ans d’attente pour un titre de champion.

Il a porté le maillot du jour où il a signé en 1991 jusqu’à l’arrivée d’Eric Cantona trois mois après le début de la première saison de Premier League. La Premier League a ensuite introduit des numéros d’équipe permanents en 1993, Cantona étant nommé n ° 7 à temps plein.

Kanchelskis est passé au n ° 14, mais sa forme est restée suffisamment bonne pour que son nom et son nouveau numéro deviennent synonymes l’un de l’autre.

Kanchelskis a fait 135 apparitions au cours de ses quatre années à Man United

Eric Cantona (1992-97)

Le Français flamboyant était sans doute le joyau de la couronne de la dynastie naissante de Sir Alex Ferguson. Cantona a remporté quatre titres de Premier League en cinq saisons, ainsi que deux FA Cups.

C’est en fait au début de la saison 1993/94 que la FA a réprimé plus d’un joueur portant le même numéro dans une saison, mais il ne faisait aucun doute que l’icône française continuerait à revêtir le maillot.

Cantona l’a même conservé lorsqu’il a reçu une longue suspension pour un fameux coup de pied de kung-fu contre un fan de Crystal Palace en 1995.

Cantona n’aurait tout simplement pas l’air bien dans un autre numéro

David Beckham (1997-03)

Cantona a porté le n°7 pendant cinq ans et c’était l’ancien capitaine anglais qui était le suivant.

Beckham a laissé derrière lui le n ° 10 dans lequel il s’était fait un nom et a porté le n ° 7 pendant six ans. Il l’a également porté en tant que capitaine de l’Angleterre.

Becks a rendu la chemise No.7 encore plus cool qu’elle ne l’était déjà

Cristiano Ronaldo (2003-09)

Alors que Beckham partait pour rejoindre le Real Madrid, Ronaldo s’est vu remettre le maillot emblématique lorsqu’il a signé à l’âge de 18 ans en 2003, et avait beaucoup à faire.

United n’avait pas à s’inquiéter, Ronaldo était une sensation absolue en le portant tout au long de ses six années à Old Trafford. Peut-il produire des actes héroïques similaires une deuxième fois ?

Ronaldo a savouré la pression du maillot n°7 dès le premier jour

Michael Owen (2009-12)

C’est peut-être là que les choses sont devenues un peu floues pour Man United, et il semble approprié qu’un ancien héros de Liverpool jette une malédiction sur le maillot convoité.

Owen, qui a remplacé Ronaldo en tant que n ° 7, a connu un début de carrière parfait à Man United avec un vainqueur dans les arrêts de jeu contre Manchester City en septembre 2009.

Il a disputé suffisamment de matches de championnat (11) pour remporter le premier et le seul titre de champion de sa carrière en 2010/11, mais les blessures qui ont gâché son séjour à Newcastle se sont poursuivies tout au long de ces trois saisons à Old Trafford.

Owen n’a réussi que 17 buts au cours de ses trois années à Man United

Antonio Valence (2012-14)

En tant que milieu de terrain droit orthodoxe, Valence semblait un candidat idéal pour être un bon n°7. Cependant, l’Équatorien est revenu sur le n°25 qu’il avait porté à Wigan, et lors de ses trois premières saisons avec les Diables rouges, après une seule campagne.

Parlant de revenir au n ° 25, Valence a déclaré à la fin de 2013 : est-ce que je ne retourne pas à 25 ?’

“Je sens que ma fortune a changé depuis que je suis revenu au maillot 25.”

Tout aussi bien, car sa forme s’est améliorée après le demi-tour, et il deviendrait plus tard un arrière droit dans la seconde moitié de sa décennie à Old Trafford.

Valence était un serviteur décent pour Man United mais s’est quelque peu égaré lorsqu’il a reçu le maillot emblématique

Ange Di Maria (2014-15)

Alors qu’il arrivait pour un montant record britannique de 59,7 millions de livres sterling du Real Madrid à l’été 2014, Di Maria s’est vu attribuer le numéro 7.

Les choses ont commencé de manière prometteuse mais ont échoué pour l’Argentin sous Louis van Gaal. Il a été vendu au PSG après une saison.

Cependant, le poids du maillot n’a pas semblé trop important pour le joueur. Di Maria a récemment déclaré qu’il “n’en avait rien à foutre”.

Eh bien, au moins Di Maria a mis son sort décevant à Man United derrière lui

Memphis Depay (2015-17)

Considérant qu’il a été un succès avec Lyon, qu’il a transporté les Pays-Bas pendant des périodes intermittentes et qu’il a bien commencé à Barcelone, c’est une surprise qu’il n’ait pas été un succès à Man United.

Mais il était peut-être trop tôt pour confier une telle responsabilité à Depay, alors âgé de 21 ans. Tout le monde n’est pas comme Ronaldo.

Un séjour de deux ans à Man United est la seule tache sur la carrière de Depay

Alexis Sanchez (2018-19)

Probablement le titulaire du maillot dont les fans de United se souviendront le moins, Sanchez était l’ombre complète du talisman qu’Arsenal avait pendant trois saisons et demie.

Le Chilien s’est joint à un accord d’échange impliquant Henrikh Mkhitaryan, les Diables rouges lui ayant payé 505 000 £ par semaine.

Cela n’a pas du tout fonctionné pour Sanchez, qui n’a réussi que cinq buts en 45 apparitions pour le club.

Il a admis plus tard qu’il voulait retourner à Arsenal après seulement UNE séance d’entraînement à Man United.

La seule bonne chose à propos du temps de Sanchez à Man United était son salaire

Edinson Cavani (2020-21)

L’Uruguayen a redonné une certaine fierté au maillot n°7 de Man United après avoir connu une belle première saison à Old Trafford avec 17 buts toutes compétitions confondues.

Mais maintenant que Ronaldo est venu jouer, Cavani portera le maillot n ° 21 après que Man United ait réussi à obtenir une dispense spéciale de la Premier League.

C’est un numéro familier pour El Matador, c’est celui qu’il porte avec distinction pour son pays.

Cavani a le droit d’être déçu de perdre le maillot mais Ronaldo est Ronaldo

Cristiano Ronaldo (de 2021 à aujourd’hui)

Il a montré qu’il pouvait gérer la pression du n°7 du premier coup et vous le soutiendriez pour qu’il produise à nouveau plus de magie.

Ronaldo Man United est-il le plus grand n°7 de tous les temps ?

