Cristiano Ronaldo a agacé Gary Neville en se précipitant à nouveau dans le tunnel alors que la légende de Manchester United s’en prenait à Bruno Fernandes après le tirage au sort de Newcastle

La légende de Manchester United, Gary Neville, a critiqué Cristiano Ronaldo pour s’être à nouveau précipité dans le tunnel et s’est également penché sur Bruno Fernandes.

L’équipe de Premier League a fait match nul 1-1 à Newcastle, Edinson Cavani sauvant un point pour l’équipe de Ralf Rangnick.

Ronaldo a été critiqué pour avoir snobé les fans itinérants de Manchester United

Sports aériens

Neville était agacé par ce qu’il a vu de Ronaldo et Fernandes

À temps plein, Ronaldo a marché tout droit dans le tunnel sans saluer les fans qui avaient fait le déplacement à St James ‘Park.

Neville a déclaré à Sky Sports : « Cela m’a agacé pendant environ deux mois.

« Les meilleurs joueurs de votre équipe, c’est dévastateur quand ils montrent ce look et ce langage corporel aux plus jeunes. Ils doivent les aider.

«Ils doivent être le père, le grand-parent de l’équipe.

« J’ai commis d’énormes erreurs à Man United, mais j’avais d’excellents joueurs seniors qui m’auraient attaqué mais qui m’auraient également pris le bras, je pense qu’il y a quelque chose qui ne va pas.

Man United se retrouve septième de Premier League

« Vous ne pouvez pas vous enfuir à la fin d’un match. Bruno pleurniche tout le temps ; il a été sensationnel pour Man United.

«Les deux défenseurs centraux étaient pauvres à l’arrière, Maguire connaît une saison cauchemardesque.

« Vous devez être là lorsque vos coéquipiers ont besoin de vous dans ces moments-là.

« En fin de compte, j’aime ce garçon [Ronaldo], c’est parfois le meilleur que j’aie jamais vu de ma vie, mais ne t’enfuis pas comme ça. Je n’ai pas ça.

Rangnick a été recruté en tant que manager par intérim jusqu’à la fin de la saison et c’était la première fois que son équipe jouait depuis plus de deux semaines en raison des annulations de COVID.

Mais la performance en était une qui inquiétait Neville.

Rangnick en a remporté deux et fait deux nuls lors de ses quatre premiers matchs en charge

Il a ajouté : « Je n’ai pas du tout aimé la performance.

« Aujourd’hui, nous n’avons pas contrôlé le jeu à part quelques instants. Tout est question d’énergie, de physique et de qui remporte les deuxièmes balles.

« Dans tous ces domaines, nous n’étions pas à notre meilleur. La bonne chose est que nous avons marqué un point, mais les performances doivent être meilleures.

« Vous devez être prêt et capable de gagner ces duels directs et ce n’était pas si souvent le cas. Quand on était en possession du ballon, on avait trop de cadeaux et même avec le but, ça ne facilite pas les choses.

« Aujourd’hui, ce n’était pas une question de langage corporel, c’était une question de physicalité corporelle.

« Si vous voulez être compétitif ici, vous devez être physique et ce n’était pas le cas dans de nombreuses parties du jeu. »

