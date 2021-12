Cristiano Ronaldo à Barcelone ? Un journal espagnol publie une blague selon laquelle la superstar portugaise veut quitter Manchester United et même louer la maison de Lionel Messi l’équivalent du poisson d’avril

La presse espagnole rapporte que Cristiano Ronaldo a proposé ses services à Barcelone car il est actuellement mécontent à Manchester United.

Mais avant que les fans de United n’atteignent les stations de panique, tout cela n’est qu’une blague conçue pour tromper les lecteurs sans méfiance.

.

Ronaldo a rejoint Manchester United cet été en provenance de la Juventus

Le 28 décembre est El Dia de Los Inocentes, qui est essentiellement le jour du poisson d’avril pour le monde hispanophone.

Mundo Deportivo a conçu l’histoire qui, si elle était vraie, aurait envoyé des ondes de choc à travers la communauté du football.

Ronaldo est, bien sûr, une légende du Real Madrid grâce à un incroyable 450 buts en 438 matchs. Il comprenait quatre superbes triomphes en Ligue des champions.

Sa rivalité de carrière avec le héros de Barcelone Lionel Messi a défini les deux joueurs et il y a eu de nombreuses batailles classiques entre les deux.

Alors que le débat sur qui est/était le meilleur fera rage pendant des années, les fans de Barcelone ont développé une aversion naturelle pour Ronaldo parce qu’il a joué pour Madrid.

getty

L’histoire de la blague a même affirmé que Ronaldo voulait louer la maison de Messi à Barcelone

C’est peut-être pourquoi l’idée qu’il veuille rejoindre le club catalan est si humoristique.

L’histoire affirmait que le défenseur central de Barcelone Gerard Pique avait été contacté par la superstar portugaise et avait été invité à le mettre en contact avec le nouveau patron Xavi.

Il a également suggéré que son agent, Jorge Mendes, était en pourparlers avec la hiérarchie du club à court d’argent.

.

Ronaldo a apporté un grand succès à Madrid pendant son séjour dans la capitale espagnole

Il a ajouté que Pique avait même demandé à Messi si Ronaldo pouvait lui louer sa maison s’il le rejoignait.

Il y avait quelques indices sur le fait que l’histoire était une blague avec la signature donnée à « Inocencio dos Santos », tandis que le texte la décrit comme « une signature que plus d’un au club pensait être une blague ».

Bien que l’histoire soit entièrement fictive, elle tombe à point nommé avec Ronaldo apparemment mécontent de la façon dont les choses se passent à Old Trafford.

Leur match nul à Newcastle a conduit le joueur de 36 ans à dévaler le tunnel à plein temps.

