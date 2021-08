Cristiano Ronaldo “a changé” au milieu des spéculations sur le retour de Prem choc

in

Un ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo a déclaré qu’il avait beaucoup grandi ces dernières années au milieu des spéculations selon lesquelles il pourrait être prêt pour un retour choquant en Premier League.

Le moulin à rumeurs de transfert a été envoyé en course cet été après qu’il soit apparu que le vainqueur à cinq reprises du Balon d’Or ne prolongerait pas son accord avec la Juventus. Son contrat actuel avec la vieille dame expire en juin prochain, et par conséquent, un certain nombre de top-sides ont été liés comme ses prochains prétendants pour 2022/23.

Naturellement, Manchester United a été fortement évoqué. Un retour dans son ancien club est le scénario de rêve pour la plupart, sinon la totalité, des fans des Red Devils.

Plus récemment, il a été affirmé que le Paris Saint-Germain ne se contentait pas d’avoir une seule légende du football dans son équipe.

Après avoir signé Lionel Messi, la partie française semble vouloir unir d’anciens ennemis en amenant Ronaldo au Parc des Princes.

Et dans une tournure des événements encore plus remarquable, le joueur de 36 ans a maintenant été offert aux champions de Premier League Manchester City par son agent Jorge Mendes. C’est selon le point de vente italien Corriere dello Sport.

Ils rapportent que City a désormais la possibilité de donner à Ronaldo un avant-goût du côté bleu de Manchester.

L’ancien coéquipier de Ronaldo au Real Madrid et au Portugal, Ricardo Carvalho, a fait une affirmation avec laquelle les fans de United pourraient être en désaccord après avoir appris qu’il pourrait rompre sa promesse de ne jamais rejoindre leurs rivaux.

S’adressant à FourFourTwo, Carvalho a déclaré: «Il a beaucoup grandi au fil des ans et est beaucoup plus mature.

« Une chose n’a pas changé, cependant : toute sa vie tourne autour de la réussite dans tout ce qu’il entreprend. Cristiano est un perfectionniste. Il ne vous demande rien qu’il ne puisse faire lui-même.

« Les gens peuvent le critiquer et être en désaccord avec lui. Mais il ne fait aucun doute qu’en tant que footballeur, il est le plus grand symbole du Portugal dans le monde. Et par son propre mérite, il occupe cette position depuis de nombreuses années déjà. »

Carvalho chante les louanges de Mbappe

Si la prochaine destination de Ronaldo était Paris, il pourrait remplacer un autre ancien coéquipier de Carvalho à Kylian Mbappe.

Les deux ont joué côte à côte à Monaco lorsque Mbappe faisait son apparition.

À propos du Français, l’ancien défenseur de Chelsea Carvalho a déclaré : « C’était incroyable de voir un talent comme lui émerger. Nous avions une bonne relation. Dernièrement, quand j’étais entraîneur adjoint de Marseille, nous avons joué le PSG en Supercoupe de France. Il s’est approché de notre banc pour me faire un câlin.

« A Monaco, tout ce dont nous parlions avait pour seul but de l’aider à progresser. Lorsque vous débutez et que vous avez les traits qu’il avait, vous pouvez être plus individualiste que vous ne le devriez. Il était donc important pour lui d’améliorer sa prise de décision.

« Il a toujours voulu en faire plus et sentait qu’il le pouvait, mais il est crucial de trouver un équilibre pour l’équipe. C’est ainsi qu’il a atteint ce niveau.

LIRE LA SUITE: Aguero choisit la route de sortie de Barcelone qui le verra partir en janvier