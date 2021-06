Cristiano Ronaldo à Courtois : “Tu as eu de la chance, hein ?”

28/06/2021 à 11h14 CEST

.

Quelques instants après l’élimination du Portugal (1-0) en huitièmes de finale de l’Eurocup, l’attaquant portugais Cristiano Ronaldo il a dit au gardien belge Thibaut Courtois qu’il avait eu une nuit chanceuse.

“Tu as eu de la chance, hein ? Le ballon ne voulait pas rentrer ce soir. Bonne chance, mec”, a déclaré la star portugaise au gardien des Diables rouges en le saluant sur le terrain après le match, comme le montrent certaines images diffusées ce lundi par UEFA.

Courtois signé une belle performance contre le Portugal à La Cartuja, avec plusieurs arrêts décisifs, dont une faute à Cristiano Ronaldo.

Ses interventions, associées à une bonne défense collective et à l’aide du poteau à la 83e minute, ont maintenu le but belge à zéro, qui a réussi à faire un profit sur le but de Thorgan danger à la minute 42 et sera mesuré vendredi prochain à Munich avec talia en quart de finale.